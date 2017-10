Gheorghe Gabriel Gheorghe si-a dat demisia din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Romgaz, fiind inlocuit cu Dorin Liviu Nistoran

Gheorghe Gabriel Gheorghe a renuntat la functia de presedinte al Consiliului de Administratie si la mandatul de administrator al Romgaz, informeaza compania. Decizia a fost luata dupa ce a fost numit membru in Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Dupa aceasta numire nu putea ramane administrator la Romgaz deoarece s-ar fi produs un conflict de interese.Functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Romgaz a fost preluata de Dorin Liviu Nistoran, administrator in cadrul Romgaz.Dorin Liviu Nistoran (49 ani) este absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti, Electrotehnica. In prezent este director general al Televoice Group SRL. In perioada 2008-2009, a fost presedintele Autoritatii Nationale pentru Comunicatii. In perioada 2004-2008, a fost deputat PD. In perioada 2001-2004, a fost director general al SC Televoice Group, iar in perioada 2001-2003, consilier general Municipiul Bucuresti. Intre 2000 si 2003 a fost country manager Avenir Telecom SA.