Electrica acorda un imprumut intragrup de 100 de milioane de lei catre filiala sa Electrica Furnizare

Consiliul de Administratie al Electrica SA a decis pe 18 octombrie acordarea acordarea unui imprumut intragrup pe termen scurt (linie de credit revolving) de catre Electrica S.A. in favoarea Electrica Furnizare, se arata intr-un comunicat al companiei.Astfel, va fi acordata o linie de credit revolving intragrup de 100 milioane lei, catre filiala de furnizare Electrica Furnizare, pentru finantarea fluctuatiilor capitalului de lucru, in conditiile pietei, asa cum acestea se vor stabili pe baza unui studiu ce va fi intocmit in perioada imediat urmatoare, se mai precizeaza in comunicatul transmis BVB.