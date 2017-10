Transgaz va imprumuta 50 de milioane de euro de la BEI pentru finantarea proiectului BRUA

Consiliul de Administratie al Transgaz convoaca adunarea generala a actionarilor pentru data de 27 noiembrie 2017 pentru a prezenta o informare privind "încheierea Contractului de împrumut în valoare de 50 milioane EUR cu Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Etapei I a BRUA", se arata intr-un comunicat transmis bursei.Reamintim ca Transgaz, compania nationala de transport al gazelor, a fost obligata in aceasta toamna de Ministerul Economiei sa vireze 171 milioane de lei actionarilor sub forma de dividende. In aceeasi situatie au fost toate companiile de stat profitabile. Aceasta in conditiile in care toate companiile de stat au distribuit deja dividende din profitul pe anul trecut. In urma unui memorandum al Guvernului, companiile au fost obligate sa distribuie sub forma de dividende peste 90% din profit. Guvernul a pus ochii si pe rezervele pe care companiile le detin, in conditiile in care incasarile la bugetul de stat sunt mult sub cele estimate. Astfel, Guvernul spera sa poata acoperi majorarile de salarii in sectorul bugetar.Insa, in aceste conditii, companiile sunt obligate sa imprumute bani pentru marile proiecte. De exemplu, Transelectrica, transportatorul national al energiei electrice, a anuntat printr-o nota a Directoratului ca anul viitor va trebui sa contracteze finantari noi pe termen mediu si lung pentru a putea realiza proiecte de investitii majore.In prezent Transgaz se afla in plin proces de implementare a fazei I a proiectului, beneficiind si de suportul financiar din partea Uniunii Europene, care aloca 179 milioane de euro. Investiatia este estimată la 560 milioane euro, din care 179 milioane euro vor fi acoperiți de UE.