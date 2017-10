Mihai Tudose: Nu mai dorim ca la anul sa importam jumatate din stocurile de carbune pentru iarna. Vom incerca sa nu mai inchidem mine, ci sa deschidem mine

Premierul, aflat in Valea Jiului, a discutat cu sindicalistii minieri si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara despre minerit, retehnologizare, siguranta oamenilor si despre aducerea exploatarii in zona de competitivitate. Tudose a spus ca isi doreste ca anul viitor tara noastra sa nu mai fie nevoita sa importe jumatate din stocurile de carbune pentru iarna, asa cum s-a intamplat in acest an."Nu mai dorim ca la anul sa fim in situatia in care suntem anul acesta, cand trebuie sa importam jumatate din stocurile de carbune pentru iarna. Acesta a fost sensul discutiilor. Multumesc sindicatelor ca sunt partenere in acest demers. Vom incerca sa nu mai inchidem mine, ci dimpotriva, sa deschidem mine, iar Mintia si Paroseni sa devina elemente de siguranta in acest sistem energetic pentru zona aceasta a tarii", a declarat Mihai Tudose.Premierul a adaugat ca in aproximativ o luna va fi facut un plan de reorganizare pe termen lung al Complexului Energetic Hunedoara."Secretarul de stat Doru Visan s-a angajat si are in sarcina ca intr-o luna, impreuna cu conducerea Complexului Energetic, impreuna cu sindicatele, sa avem la Guvern un plan de reorganizare pe termen lung al societatii, din punct de vedere al retehnologizarii, al planului de activitati pe termen mediu si lung", a spus premierul.