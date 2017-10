Ministrul energiei: Suntem in discutii avansate cu cea mai mare companie de energie din Israel pentru retehnologizarea unor grupuri ale CET Mintia

"La Paroseni vom finaliza in acest an o instalatie de desulfurare si slam dens pentru grupul 4. Investitia este de 65,3 milioane de euro. In acest moment, in care vorbim, investitia este realizata in proportie de 97%, iar termenul de finalizare este finele acestui an. Prin aceasta investitie, grupul 4 Paroseni devine primul grup din Romania conform cu noile valori limita de emisie admise de Uniuniea Europena", a precizat Toma Petcu. Precizam ca la Paroseni, proiectul are o valoare de 65,3 milioane euro, fiind incheiat un contract de finantare cu Banca Europeana de Investitii.Declaratia a fost facuta la doar cateva zile dupa vizita premierului Mihai Tudose in Valea Jiului. Tudose a declarat, sambata, in Valea Jiului, la finalul unei intalniri cu sindicalistii si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara, ca isi doreste ca anul viitor Romania sa nu mai fie nevoita sa importe jumatate din stocurile de carbune pentru iarna, asa cum s-a intamplat anul acesta, relateaza News.ro. Tudose a afirmat ca Executivul va incerca sa deschida mine, nu sa le inchida.Premierul, aflat in Valea Jiului, a discutat cu sindicalistii minieri si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara despre minerit, retehnologizare, siguranta oamenilor si despre aducerea exploatarii in zona de competitivitate. Tudose a spus ca isi doreste ca anul viitor tara noastra sa nu mai fie nevoita sa importe jumatate din stocurile de carbune pentru iarna, asa cum s-a intamplat in acest an."Nu mai dorim ca la anul sa fim in situatia in care suntem anul acesta, cand trebuie sa importam jumatate din stocurile de carbune pentru iarna. Acesta a fost sensul discutiilor. Multumesc sindicatelor ca sunt partenere in acest demers. Vom incerca sa nu mai inchidem mine, ci dimpotriva, sa deschidem mine, iar Mintia si Paroseni sa devina elemente de siguranta in acest sistem energetic pentru zona aceasta a tarii", a declarat Mihai Tudose.Complexul Energetic Hunedoara este o companie cu probleme financiare uriase. De altfel, anul trecut s-a incercat de doua ori demararea procesului de insolventa. Anul acesta, pierderile au fost reduse in urma cresterilor uriase ale preturilor la energia electrica. Pretul mare la energia electrica a ajutat CE Hunedoara sa isi reduca pierderile cu 80% in 2017, pana la o pierdere de 169 milioane de lei in prima jumatate a anului.