Ministrul energiei: Vom vorbi despre listarea propriu-zisa a Hidroelectrica in 2018

Ministrul energiei, Toma Petcu, sustine ca listarea Hidroelectrica pe bursa ar putea avea loc anul viitor. "Deocamdata, proiectul pentru listarea la bursa a Hidroelectrica este in dezbatere publica, astfel ca vom vorbi despre listarea popriu-zisa probabil in 2018", a declarat, luni, Toma Petcu, in cadrul unei conferinte "Live Business".Ministerul Energiei a lansat in dezbatere publica un proiect care prevede listarea a 10% din Hidroelectrica. Proiectul ar urma sa modifice Hotararea Guvernului 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Hidroelectrica, care prevede listarea a 15%. Potrivit proiectului, strategia de privatizare presupune majorarea capitalului social al societatii cu un pachet de actiuni nou emise reprezentand 12,49% din capitalul social existent. In forma initiala era prevazuta o majorare cu 18,74%. De asemenea, potrivit proiectului, dreptul de preferinta de subscriere al actionarilor privati existenti ai societatii, la pretul de vanzare al actiunilor nou emise in cadrul ofertei publice primare de actiuni, se va acorda asupra unui pachet de actiuni nou emise reprezentand 2,49% din capitalul social existent, proportional cu cota detinuta anterior majorarii capitalului social.