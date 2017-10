Actionarii Electrica au aprobat un nou Consiliu de Administratie si achizitionarea participatiilor minoritare detinute de Fondul Proprietatea in filiale

un pret total de 209.744.928 RON pentru 21,99% din capitalul social al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.;

un pret total de 201.702.667 RON pentru 22% din capitalul social al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.;

un pret total de 173.504.365 RON pentru 21,99% din capitalul social al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;

un pret total de 167.079.881 RON pentru 22% din capitalul social al Electrica Furnizare S.A.



Simplificarea si eficientizarea modelului de guvernanta corporativa si accelerarea implementarii programelor de transformare in companiile Grupului;

Facilitarea realizarii strategiei pe termen mediu si lung a Grupului Electrica si a planurilor de restructurare si eficientizare;

Facilitarea cresterii performantelor financiare ale Electrica si optimizarea structurii capitalului;

Permite utilizarea capitalului obtinut in urma Ofertei Publice Initiale (OPI) conform angajamentelor asumate in Prospect;

Permite finantarea filialelor prin metode diversificate (inclusiv aport de capital), conditie esentiala pentru realizarea planurilor de investitii (CAPEX) extrem de ambitioase si a caror realizare determina profitabilitatea sustenabila a Grupului.



Urmeaza ca sarcina incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni sa fie dusa la indeplinire de catre organele competente ale societatii.Pretul tranzactiei este fundamentat de concluziile raportulului de evaluare emis de o companie de consultanta cu echipa de evaluatori autorizati ANEVAR si validat de o opinie de pret echitabil emisa de o institutie financiara.Finalizarea tranzactiei determina un nivel al Ratei Interne de Rentabilitate (RIR) estimat de 15%, conform analizei de oportunitate realizata de un consultant in afaceri din Big4, ceea ce reprezinta cel mai bun plasament posibil in conditiile pietei actuale si la un nivel de risc comparabil.Tranzactia nu va afecta dreptul la dividende al FP pentru anul financiar 2016, asa cum a fost aprobat deja la nivelul fiecarei filiale, a caror valoare totala este de 97.968.159 RON. Pana la momentul tranzactiei, pentru perioada 2013-2016, valoarea totala a dividendelor acordate FP a fost de 368.150.110 RON. Finalizarea tranzactiei implica cresterea valorii dividendelor atribuibile actionarilor Electrica SA cu dividendele corespunzatoare participatiilor FP, de aproximativ 22% in filiale."Dupa cativa ani de negocieri, actionarii companiei au aprobat astazi, cu larga majoritate, achizitia participatiilor detinute de Fondul Proprietatea in filialele Electrica. Aceasta tranzactie este cea mai buna oportunitate avand in vedere disponibilitatea financiara a Electrica si, totodata, lipsa altor oportunitati de investitii comparabile ca rentabilitate si risc. Este important, de asemenea, ca incepand din 2017, nivelul dividendelor incasate de actionarii Electrica SA va creste corespunzator participatiei de 22% a FP in filiale. Aprobarea tranzactiei intareste premisele implementarii programelor de transformare sustenabila a companiei si, totodata, de viziune unitara la nivelul filialelor", a declarat Catalin Stancu, director general Electrica.