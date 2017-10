O nava cu motorina provenita din SUA este in drum spre portul Constanta

Nava Kouros, cu o capacitate de 53.000 dwt (tone deadweight), a plecat din portul South Louisiana in data de 1 octombrie si in prezent asteapta sa treaca prin stramtoarea Bosfor in drum spre portul Constanta.In mod normal, regiunea Marii Negre exporta motorina, dar in prezent se confrunta cu un deficit de motorina, precum si cu o crestere a cererii din partea Turciei. Mai multe tancuri petroliere asteapta sa incarce la Novorosiisk, Rusia, dupa intreruperile provocate de vremea nefavorabila de la inceputul lunii octombrie."Marea Neagra se confrunta cu un deficit de produs, in consecinta acest produs trebuie sa fie importat din afara", a declarat un trader.Nave incarcate cu motorina provenita din zona Golfului Mexic ajung deseori in Marea Mediterana, dar in mod normal raman in zona de Vest, in timp ce zona de Est a Mediteranei este aprovizionata de navele cargo provenite din regiunea Marii Negre. Pietele din Vestul si Estul Mediteranei raman separate, dar uneori o parte poate recurge la cargouri din cealalta parte.