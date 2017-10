Transelectrica: Linia electrica 400 kV Resita-Pancevo a trecut peste granita cu Serbia

Transelectrica a realizat trecerea peste granita cu Serbia a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Resita (Romania)-Pancevo (Serbia). In perioada 25-28 octombrie 2017 se realizeaza conexiunea intre portiunea de linie electrica din Romania (Resita- granita RO-SE) si cea din Serbia (Pancevo -granita RO-SE), potrivit unui comunicat al Transelectrica. Aceasta este una dintre etapele finale in realizarea proiectului de interconexiune pe relatia Romania-Serbia.LEA 400 kV Resita-Pancevo, proiect de interes comun, parte din "Mid Continental East Corridor", realizeaza interconexiunea cu Serbia, iar unul dintre rolurile sale principale este acela de a intari sistemul electroenergetic national si pe cel sud-est european. Realizarea LEA 400 kV Resita-Pancevo va permite eliminarea congestiilor majore in zona celor doua sisteme electroenergetice, romanesc si sarbesc, precum si cresterea capacitatii de transfer intre Romania si Serbia si in toata zona de sud - est a Europei."Ma bucur ca am reusit sa deblocam in ultimele luni acest proiect important pentru Transelectrica. Lucrarile la linia Resita-Pancevo au un nivel ridicat de complexitate si angreneaza specialisti din foarte multe domenii. In zona de Vest, exista un proiect major - Mid Continental East Corridor - care contribuie esential la prioritatile strategice ale Uniunii Europene privind infrastructura energetica transeuropeana. Linia Resita - Pancevo face parte din acest proiect, dar si din strategia noastra si a Guvernului de inchidere a inelului de 400 kV. De asemenea, prin acest tip de investitie urmarim sa crestem gradul de interconectivitate al Romaniei. Acum suntem undeva la 7,4%, iar tinta obligatorie la nivel european este de 10%. Cu aceasta linie, practic, ne-am atinge si tinta pentru 2020", a declarat Corina Popescu, Director General Executiv al Transelectrica.