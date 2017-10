Sevil Shhaideh a fost numita membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, in locul lui Mihai Busuioc

OMV Petrom a anuntat numirea lui Sevil Shhaideh ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si ca membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, potrivit unui comunicat transmis bursei. Sevil Shhaideh a fost numita in locul lui Mihai Busuioc, care a renuntat la mandat dupa ce a fost numit in functia de presedinte al Curtii de Conturi.In conformitate cu prevederile art. 1537, aliniatul (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 17.4 din Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A, Sevil Shhaideh a fost numita membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, incepand cu data aprobarii numirii sale de catre Consiliul de Supraveghere, respectiv 26 octombrie 2017, si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor.Reamintim ca Sevil Shhaideh si-a dat demisia in urma cu doua saptamani din functiile de vicepremier si ministru al dezvoltarii. Sevil Shhaideh este urmarita penal pentru abuz in serviciu in legatura cu trecerea ilegala a insulei Belina din proprietatea statului la o firma privata. DNA a cerut Parlamentului si avizarea urmaririi penale a Rovanei Plumb in acest dosar.Potrivit comunicatului OMV Petrom, este licentiata a Facultatii de Planificare Economica si Cibernetica din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti si a obtinut o diploma de master in Managementul Poiectelor de Afaceri la Universitatea Ovidius din Constanta. De asemenea, este specializata in diverse domenii, precum manager de proiect, expert in administratie publica si auditor in managementul calitatii si audit financiar. Incepand cu anul 2012 a detinut mai multe functii in cadrul Guvernului Romaniei, precum secretar de stat si ministru in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si de viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.