Guvernul Republicii Moldova a scos la vanzare compania care detine gazoductul Iasi-Ungheni

Guvernul Republicii Moldona, prin Agentia Proprietatii Publice (APP), va organiza in noiembrie-decembrie 2017 o runda de privatizare a activelor statului, printre companiile scoase la vanzare fiind Vestmoldtransgaz, creata in anul 2014 pentru a gestiona reteaua de transport gaze Iasi-Ungheni si de a presta servicii de transport al gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, informeaza publicatia Unimedia.info, care citeaza Mold-street. Potrivit jurnalistilor moldoveni, conditiile par fi potrivite pentru compania romaneasca Transgaz, care isi deschide reprezentanta la Chisinau si care se ocupa in prezent de proiectul de interconexiune a sistemelor de gaze naturale dintre Romania si Republica Moldova.Licitatia porneste de la 9 milioane de euro cu angajamentul de a investi in urmatorii doi ani 93 de milioane de euro, suma care ar coincide cu valoarea investitiei in viitoarea conducta Ungheni-Chisinau.La inceputul lunii septembrie 2017, Ministerul Economiei si Infrastructurii anunta ca a eliberat companiei Vestmoldtransgaz certificatul de urbanism pentru proiectarea lucrarilor de constructie a conductei de transport gaze naturale pe directia Ungheni- Chisinau.Noul gazoduct va finaliza conectarea sistemelor de transport de gaze din Romania si Republica Moldova, fiind o continuitate a primei parti de conexiune Iasi - Ungheni, data in exploatare in 2014.Jurnalistii de la Mold-street amintesc ca, Uniunea Europeana, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Banca Europeana de Investitii (BEI) ofera un pachet de finantare de 92 milioane de euro pentru construirea gazoductului pe directia Ungheni - Chisinau. BEI si BERD acorda cate un imprumut de 41 milioane euro fiecare, iar UE - un grant de 10 milioane euro.