Transgaz a obtinut de la BEI un imprumut de 50 milioane euro pentru finanțarea construcției proiectului BRUA

Noua conducta reprezinta prima faza a sectiunii romane a conductei de gaze naturale care va conecta Bulgaria cu Austria prin Romania si Ungaria (BRUA). Proiectul de interconectare a gazelor naturale Transgaz-BRUA, estimat la peste 500 de milioane de euro, a beneficiat de o subventie in valoare de 179 de milioane de euro de la Comisia Europeana in cadrul Facilitatii Conectarea Europei (CEF). Acest mecanism de finantare al UE, infiintat in 2013, reprezinta un instrument-cheie pentru promovarea cresterii, crearea de locuri de munca si asigurarea competitivitatii prin investitii de infrastructura de nivel european. Acesta sprijina dezvoltarea eficienta a retelelor transeuropene interconectate de inalta performanta, durabile in domeniile transporturilor, energiei si serviciilor digitale.Fondurile BEI vor finanta constructia unei conducte de gaze naturale de 478 km intre localitatile Podisor si Recas si construirea a trei statii de compresoare situate in Podisor, Bibesti si Jupa din Romania.Proiectul este dezvoltat in contextul necesitatii diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale ale tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a tarii noastre prin acces la noi surse, transportul inspre pietele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspica, asigurarii pe directia Bulgaria a unei capacitati de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si dezvoltarii unei capacitati de transport pe directia Ungaria de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II."Acest proiect strategic implementat in cadrul Planului de investitii pentru Europa va interconecta infrastructura de transport de gaze din Europa de Sud-Est si Europa Centrala si va elimina dependenta tarilor din Europa de Sud-Est de un furnizor unic de gaze. Aceasta va imbunatati securitatea aprovizionarii pentru aceste tari, permitand accesul la gaze potential mai ieftine, pentru o mai buna convergenta a preturilor si transparenta, reducand in consecinta vulnerabilitatea consumului. Acesta va avea un impact semnificativ asupra ocuparii fortei de munca - aproximativ 4 pana la 5 mii de locuri de munca in timpul fazei de constructie si 300-400 de locuri de munca in timpul operarii conductei", a declarat vicepresedintele BEI, Andrew McDowell."Guvernul Romaniei saluta semnarea acordului de imprumut, acesta fiind primul contract incheiat de o entitate din Romania in cadrul Planului de investitii pentru Europa (IPE), cu garantare de la Fondul European pentru Investitii Strategice (EFSI). Ca ministru, privesc cu incredere faptul ca managementul Transgaz si Banca Europeana de Investitii au deschis acest drum. Ca reprezentant al statului roman in randul actionarilor SNTGN Transgaz SA, Ministerul Economiei din Romania sustine modernizarea Sistemului National de Transport al gazelor naturale iar finantarea de catre BEI a unor lucrari din cadrul BRUA vine in completarea initiativelor Guvernului pentru stimularea investitiilor in proiecte de dezvoltare a infrastructurii", a spus la randul sau ministrul economiei din Romania, Gheorghe Simon"Pentru compania noastra, ca si pentru ceilalti actori de pe piata de gaze naturale a Romaniei si din regiune, este un eveniment extrem de important. Contractul de finantare semnat astazi de Transgaz si Banca Europeana de Investitii indica in mod concret faptul ca suntem extrem de seriosi si ca avem conditii pentru ca fazele de construire a gazoductului BRUA pe teritoriul romanesc sa se deruleze optim, in termenii agreati. Banca Europeana de Investitii are incredere in capacitatea Transgaz de a duce la bun sfarsit un astfel de proiect semnificativ pentru dezvoltarea infrastructurii europene in sectorul transportului de gaze naturale. Ne asteptam la un impact pozitiv al acestei finantari, deopotriva in ceea ce priveste atragerea energiilor locale si nationale pentru constructia si operarea gazoductului, ca si pentru cresterea increderii si a sentimentului de solidaritate intre tarile europene care vor beneficia de pe urma BRUA", a declarat Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA.Banca Europeana de Investitii a fost reprezentata de Andrew McDowell, vicepresedinte, iar SNTGN Transgaz SA, de Ion Sterian, director general si reprezentanti ai managementului executiv al companiei. La eveniment au mai participat Gheorghe Simon, ministrul Economiei din Romania si Thomas Gerassimos, adjunct al directorului general al DG ENER, din partea Comisiei Europene.