Primul pas facut de Nuclearelectrica pentru implementarea planului privind retehnologizarea Unitatii 1 de la Cernavoda: A infiintat o directie de retehnologizare

Nuclearelectrica SA a anuntat luni infiintarea Directiei de Retehnologizare in cadrul companiei incepand cu data de 27 octombrie 2017, decizia fiind adoptata de Cosmin Ghita, directorul general. Potrivit unui comunicat al companiei, "infiintarea Directiei de Retehnologizare reprezinta primul pas in implementarea masurii concrete de organizare a proiectului si a planului de mobilizare a personalului SNN ca urmare a aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor in data de 28 septembrie 2017 a primei faze a programului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda".Aceasta prima faza se va derula etapizat pana la finalul anului 2021 si include aditional stabilirii schemei organizationale, extinderea numarului de ore de operare dincolo de cele 210.000 de ore de functionare la putere nominala stabilite prin proiect si realizarea Studiului de Fezabilitate.Faza I a programului de retehnologizare reprezinta baza logistica si de operare pentru derularea fazelor II si III, implicit a contractarilor si a opririi efective.Directia de Retehnologizare este constitutita la nivelul sediului central al Nuclearelectrica, este formata din specialisti interni si este condusa de actualul Director Tehnic si de Securitate Nucleara al SNN, Romeo Urjan. Numarul de specialisti implicati va creste direct proportional cu derularea programului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. Potrivit Nuclearelectrica, Romeo Urjan are o experienta de peste 30 de ani in industria nucleara, cu expertiza in operare, securitate nucleara, management-ul proiectelor nucleare, detinand functii de conducere atat in tara, cat si in Canada, in perioada in care a lucrat la compania Ontario Power Generation."Infiintarea Directiei de Retehnologizare este un pas concret in implememtarea actiunilor aferente primei faze a programului de retehnologizare si are drept scop coordonarea tuturor activitatilor din programul de retehnologizare. Un astfel de proiect major de investitii are in primul rand nevoie de o structura interna extrem de bine definita, cu personal inalt calificat, care sa gestioneze complexitatea demersurilor tehnice in limitele de timp si in bugetul stabilite prin strategie. Actionam pentru implementarea coerenta si fluenta a acestui proiect atat pe baza datelor si necesitatilor SNN, dar si prin raportare la centrale nucleare din afara Romaniei care au initiat deja programe de retehnologizare pe tehnologia CANDU. In prezent, este cel mai complex proiect de investitii al Romaniei, iar rigurozitea specifica industriei nucleare trebuie sa fie dublata de o structura interna organizationala foarte eficienta", a declarat Cosmin Ghita, director general.