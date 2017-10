Bursa din New York: Petrolul inchide la cel mai inalt nivel din februarie

Barilul light sweet crude (WTI) pentru livrarile din decembrie a castigat 23 de centi, inchizand la 54,38 dolari pe New York Mercantile Exchange.Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol OPEC s-a angajat la finele lui 2016, impreuna cu alti mari producatori, printre care si Rusia, sa-si restranga productia pentru a limita cantitatea de aur negru pe pietele mondiale.In conditiile in care o reuniune privind viitorul acordului urmeaza sa aiba loc la sfarsitul lui noiembrie la Viena, reprezentantii sauditi si rusi au anuntat recent ca doresc sa prelungeasca intelegerea. Deja prelungit odata, acordul actual se incheie in martie 2018.