Engie anunta cu nu poate garanta furnizarea suficienta cu gaze in caz de iarna grea, sugerand ca ar putea intrerupe alimentarea unor consumatori

In cadrul audierilor nu a reiesit clar de ce s-ar ajunge intr-o situatie de criza in caz de iarna mai grea. Eric Stab a incercat sa invoce mai multe motive, precum emiterea cu intarziere a obligatiilor de inmagaziare sau preturile ridicate pe bursa la gaze, insa a fost contrazis de parlamentarii liberali si de reprezentantii ANRE.Eris Stab sustine ca Engie si-a indeplinit pentru acest an obligatiile de inmagazinare a gazelor, insa aceste obligatii sunt mai reduse fata de anul trecut si au fost aprobate cu intarziere. Insa la intrebarile senatorului PNL Daniel Zamfir, Dumitru Chirita, noul sef al ANRE, a spus ca obligatia a crescut fata de anul anterior si chiar a fost depasita. Aceasta in conditiile in care au ramas in depozite la sfarsitul iernii trecute circa 500 de milioane de metri cubi de gaze nefolosite. Pentru acest an, obligatia de inmagazinare a fost de aproape 2 miliarde metri cubi si s-au inmagaziat 2,23 miliarde metri cubi.Legat de preturi, Eric Stab a spus ca acestea au crescut mult de la 60 lei/MWh cat erau in aprilie cand s-a liberalizat piata. Stab sustine ca cele mai recente tranzactii pe bursa au ajuns au auns la preturi de 105 lei/MWh si ca in aceasta iarna, preturile vor fi mult mai mari decat iarna trecuta. Eric Stab a mai reclamat faptul ca pe bursa, s-a raspuns doar la 10% din solicitarile Engie.In schimb, deputatul PNL Virgil Popescu l-a contrazis pe reprezentantul Engie in privinta preturilor de pe bursa, aratand ca preturile sunt in jurul a 70 lei/Mwh. La randul sau, deputatul PNL Lucian Bode a precizat ca Legea Energiei 123/2012 obliga Engie sa furnizeze neintrerupt gaze.Reprezentantul Engie a mai spus ca in cazul in care nu poate acoperi consumul din productia interna si din depozite pe timp de iarna, trebuie sa apeleze si la importuri.Deputatul PSD Iulian Iancu, presedintele Comisiei de ancheta, a profitat de aceste declaratii si a tinut sa precizeze ca acesta este si motivul pentru care s-a opus OUG 64/2016 care permite exporturile de gaze. "Cum sa mergem la export cand si astazi nu acoperim consumul?", a spus Iancu. Acesta a solicitat Comisiei sa sesizeze Consiliul Concurentei si ANRE sa verifice modul in care producatorii de gaze au stablit preturile in acest an, ce au avut in vedere cand au comunicat anumite preturi, ce instrumente au fost folosite pentru incheierea de contracte, daca aceste au fost competitive si s-au bazat pe regulile ANRE.Comisia de ancheta a ANRE a chemat la audierile de joi distribuitorii de gaze (Engie si E.ON) si distribuitorii de energie electrica (Enel, CEZ, E.ON si Electrica), dar si transportatorul de energie electrica Transelectrica.