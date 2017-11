Comisia parlamentara de ancheta a ANRE va solicita Consiliului Concurentei si reglementatorului din energie sa verifice preturile stabilite de producatorii de gaze

Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie va solicita Consiliului Concurentei si ANRE sa verifice preturile la gaze stabilite in acest an. Aceasta verificare va fi ceruta la sugestia deputatului PSD Iulian Iancu, presedintele comisiei de ancgeta. Acesta a spus in cadrul audierilor de joi ca ANRE si Consiliul Concurentei trebuie sa verifice modul in care producatorii de gaze au stablit preturile in acest an, ce au avut in vedere cand au comunicat anumite preturi, ce instrumente au fost folosite pentru incheierea de contracte, daca aceste au fost competitive si daca s-au bazat pe regulile ANRE.Iulian Iancu a facut aceasta solicitare dupa ce Eric Stab, directorul general al Engie, a spus in cadrul audierilor ca preturile pe bursa au crescut foarte mult. Eric Stab a mai spus ca pe bursa s-a raspuns doar la 10% din solicitarile Engie pentru incheierea de contracte.Comisia de ancheta a ANRE a chemat la audierile de joi distribuitorii de gaze (Engie si E.ON) si distribuitorii de energie electrica (Enel, CEZ, E.ON si Electrica), dar si transportatorul de energie electrica Transelectrica.Vezimai multe amanunte