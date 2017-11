Transelectrica: Statia Fundeni unde s-a produs avaria majora din Bucuresti a fost retehnologizata integral acum 10 ani / Exista dosare la diverse organe de ancheta ale statului cu privire la realizarea unor lucrari si achizitii din anii trecuti

Transelectrica are trei statii electrice in zona Bucuresti: Fundeni, Domnesti si Bucuresti Sud. Fundeni si Bucuresti Sud sunt retehnologizare, iar la Domnesti, tocmai a fost incheiat contract de retehnologizare. In conditiile in care Bucurestiul s-a dezvoltat foarte mult, s-ar impune o a patra statie de transformare, a afirmat Corina Popescu.Potrivit Transelectrica, avaria înregistrată miercuri după-amiază în Staţia electrică de transformare 220/110/10 kV Fundeni a fost cauzată de defectarea unor elemente din dispozitivul de acţionare al întrerupătorului de 220 kV şi din circuitele secundare aferente autotransformatorului. Defectiunea s-a produs la ora 16.40, fiind afectate mai multe cartiere in zona de est si de nord a Capitalei. Pana la ora 17.40, au fost realimentati in mod operativ toti consumatorii afectati.In urma cu o saptamana, a mai avut loc o pana de curent in Bucuresti, dupa deteriorarea unui echipament de inalta tensiune la statia Fundeni. Atunci au ramas fara curent pana la 20 de minute cartierele bucurestene Obor si Fundeni, precum si o parte din localitatile Otopeni, Afumati si Fundeni.In plus de atat, a fost obligata sa distribuie inca 171 milioane de lei din rezerve, sub forma de dividende. De altfel, Transelectrica a anuntat printr-o nota a directoratului ca anul viitor va trebui sa contracteze finantari noi pe termen mediu si lung pentru a putea realiza proiecte de investitii majore. Vezimai multe amanunte.Efectele lipsei investitiilor au inceput sa apara frecvent inca de anul trecut.Cazurile de avarii s-au inmultit in ultimul an. Pe 8 noiembrie 2016, a cedat o statie a Transelectrica, fiind oprita electricitatea in judetul Tulcea. In aceeasi zi, "un scurt circuit" pe o linie a Transelectrica a dus la oprirea Unitatii 1 de la Cernavoda. De asemenea, pe 1 iunie, din cauza unei avarii, a cazut sistemul in doua judete (Valcea si Arges), fapt fara precedent din 1977 pana acum, cauza fiind tot defectarea unui intrerupator dintr-o statie electrica. Tot ca in cazul din Valea Jiului, statia electrica se afla in proces de retehnologizare. De asemenea, in iunie 2016, in urma unei furtuni, au cazut mai multi stalpi de inalta tensiune in Mures.Aceste avarii se produc pe fondul nerespectarii programelor de investitii de catre Transelectrica. De exemplu, in 2015, planul de investitii in reteaua electrica de transport prevedea suma de 523 milioane de lei, insa s-au realizat doar 243 milioane de lei, adica 46%. In 2014, planul de investitii a fost realizat doar in proportie de 38% din 495 milioane de lei. Pentru 2016, inca nu a fost publicat raportul de administrare.Un raport al Curtii de Conturi dat publicitatii anul trecut arata ca profitul inregistrat din activitatea de transport a fost de 24,5% in anul 2013 si de 33,74% in anul 2014, din veniturile inregistrate. Potrivit metodologiei ANRE, tarifele trebuie sa reflecte cheltuielile cu investitiile pe care le face compania. Distribuitorii de energie si transportatorul national nu au efectuat investitiile necesare, fiind inregistrate, in patru ani, pierderi uriase in retea, estimate la aproape 2 miliarde de euro, insa au beneficiat de majorari de tarife, care mai departe au fost suportate de catre consumatori, se arata in raportul Curtii de Conturi. Acesta mai preciza ca desi peste 45% din instalatiile din distributie si transport necesitau retehnologizari, aceste lucrari au fost efectuate numai in proportie de 7%- 34 %, raportat la necesitati.