Fostul sef al ANAF Sebastian Bodu blocheaza in instanta distribuirea de dividende suplimentare de catre Transelectrica

De altfel, Transelectrica a anuntat printr-o nota a directoratului ca anul viitor va trebui sa contracteze finantari noi pe termen mediu si lung pentru a putea realiza proiecte de investitii majore. Vezimai multe amanunte.In acest context, Transelectrica anunta ca pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, se afla inregistrat spre solutionare dosarul nr. 39867/3/2017 avand ca obiect "actiune in anulare a hotararii AGA nr. 11 din data de 16 octombrie 2017"."Prin cererea formulata, reclamantul, domnul Sebastian BODU, solicita emiterea unei ordonante presedintiale impotriva CNTEE Transelectrica S.A., prin care sa se dispuna suspendarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11 din data de 16.10.2017 pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare pe dreptul comun. Hotararea AGA mentionata a fost atacata si cu actiune in anulare pentru nelegalitate, dupa cum sustine domnul Sebastian BODU, insa pana la acest moment companiei nu i-a fost comunicata, fiind in procedura preliminara de regularizare a cererii", mai arata Transelectrica.La termenul de judecata din data de 27.10.2017, instanta a dispus din oficiu amanarea judecarii cauzei pentru data de 10.11.2017, ca urmare a faptului ca a omis sa ii puna in vedere lui Sebastian Bodu obligatia de a achita taxa judiciara de timbru in valoare de 20 lei.In situatia in care se admite cererea reclamantului, ordonanta presedintiala este executorie, conform art. 997 alin. 2 cod procedura Civila, cu consecinta suspendarii efectelor Hotararii AGA nr. 11/16.10.2017. In aceasta ipoteza, CNTEE Transelectrica SA va putea sa declare apel in termen de 5 zile de la pronuntare si sa solicite suspendarea executarii pana la judecarea apelului numai cu plata unei cautiuni.In ipoteza in care s-ar respinge apelul, efectele Hotararii AGA se vor suspenda pana la solutionarea definitiva a dosarului avand ca obiect actiune in anulare introdusa pe calea dreptului comun.