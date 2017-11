Deputatul PSD Iulian Iancu: Vreau sa solicit oficial organelor de investigatii sa monitorizeze relatia comerciala dintre unele publicatii media si companiile vizate de ancheta parlamentara a ANRE

Iancu sustine ca exista mai multe publicatii care, de la inceputul anchetei, au publicat informatii care il ataca agresiv atat pe el, personal, cat si activitatea comisiei."Instrumentele pe care le avem aici la comisia de ancheta sunt doar intrebarile pe care le punem, deci nu inteleg de unde aceasta agresivitate extrema. Drept pentru care vreau sa solicit oficial organelor de investigatii si de ancheta din Romania si de monitorizare sa monitorizeze aceste atacuri pana la finele comisiei de ancheta si relatia comerciala dintre acele publicatii media care se preteaza la acest joc si o parte din operatorii vizati de comisia noastra de ancheta", a spus Iancu.Acesta a facut referire si la unele declaratii facute de presedintele PNL, Ludovic Orban, la adresa sa, pe care il ameninta cu instanta."Eu nu am dat atentia si mi-am vazut in continuare de treaba in mod serios, dar o exceptie am facut, pentru ca subiectul a ajuns la nivelul cel mai inalt din punct de vedere politic. Domnul Ludovic Orban s-a pretat sa-mi adreseze un atac direct printr-o publicatie media care de asemenea are actionariat comun, si publicatie si la un alt operator care este vizat de comisa de ancheta, si a facut afirmatia, fara nicio ezitare, ca sunt omul rusilor si ca sunt KGB si ca sunt omul Gazprom. Intrucat este presedintele celui mai important partid de opozitie din Romania, eu cred ca este un om foarte bine informat, prin urmare ii solicit public si ii dau o saptamana sa probeze ca eu sunt omul rusilor, ca sunt KGB si ca sunt omul Gazpromului. In cazul in care nu face demonstratia public, ma voi adresa instantelor din Romania si in consecinta voi declina aceasta investigatie organelor de ancheta, cu toate consecintele de rigoare, petnru ca nu este doar un atac la o persoana, ci atacul este in mijlocul desfasurarii activitatii comisiei de ancheta al carei presedinte sunt", a mai spus Iancu.Nu este pentru prima oara cand Iulian Iancu arunca amenintari. Pe 26 octombrie, cu ocazia altor audieri in comisie, Iulian Iancu a lansat o amenintare la adresa Marianei Gheorghe, CEO al OMV Petrom, spunand ca in cazul in care nu se va prezenta personal sa raspunda intrebarilor Comisiei parlamentare de ancheta a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), va trimite catre DIICOT si DNA informatiile care vor fi culese in timpul audierilor. Acesta a afirmat ca Mariana Gheorghe refuza sa se prezinte la audierile comisiei.