Directorul general al Transgaz: La iarna va fi necesar sa se importe o cantitate de gaze mai mare decat anul trecut

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, sustine ca stocul de gaze pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii cinci ani. Declaratia a fost facuta in cadrul audierilor de joi din comisia parlamentara de ancheta a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). "La iarna va fi necesar sa se importe o cantitate de gaze mai mare decat anul trecut", a adaugat Sterian. Acesta a precizat ca pentru perioada octombrie 2017-martie 2018, sunt estimate importuri de peste 2,2 miliarde metri cubi, fata de 1,7 miliarde metri cubi de gaze anul trecut.Reprezentatii Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) nu considera ca stocul pentru aceasta iarna este mic. Aceasta in conditiile in care ANRE a stabilit ca stocul minim obligatoriu sa fie de 1,7 miliarde metri cubi, iar pana la sfarsitul lui octombrie s-au inmagazinat peste acest nivel, circa 2,22 miliarde metri cubi. Anul trecut s-au inmagazinat 1,3 miliarde metri cubi, iar in martie, la sfarsitul perioadei reci, au ramas in depozite circa 300 milioane de metri cubi de gaze nefolosite.La audierile de saptamana trecuta, si reprezentantul distribuitorului de gaze Engie a sustinut ca nu sunt gaze suficiente pentru aceasta iarna. De altfel, distribuitorul de gaze Engie ameninta ca ar putea intrerupe furnizarea de gaze catre anumiti consumatori, in cazul in care va fi o iarna grea. Aceasta pentru ca in cazul unei ierni grele, gazele disponibile sunt insuficiente. "Singura solutie, daca nu avem suficiente gaze, este sa intrerupem furnizarea catre anumiti consumatori", a declarat pe 2 octombrie Eric Stab, directorul general al Engie Romania, in cadrul audierilor Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Reprezentantul Engie a mai spus ca in cazul in care nu poate acoperi consumul din productia interna si din depozite pe timp de iarna, trebuie sa apeleze la importuri.