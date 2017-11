Ministerul Energiei: Romania are asigurate stocurile necesare de gaze pentru iarna

Aprovizionarea cu gazele naturale necesare consumatorilor, in aceasta iarna, va fi asigurata, in conditii normale si cu respectarea standardelor tehnice, conform programului stabilit de Guvernul Romaniei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei. Potrivit acestuia, livrarea gazelor naturale catre clienti este si va fi asigurata normal de catre furnizorii licentiati ANRE, conform normelor si datelor publice. ANRE a stabilit un nivel de stocuri minime obligatorii, pentru fiecare operator din piata, conform cu istoricul vanzarilor. Acest stoc minim de iarna (1,76 mld.mc pentru 2017) este mai mare cu 1,6% fata de cel din iarna anului 2016.Aceasta este concluzia la care au ajuns participantii la o intalnire, coordonata de premierul Mihai Tudose, referitoare la pregatirile privind Programul de iarna, in domeniul energiei. La reuniune au fost prezenti ministrul Economiei, Gheorghe Simon, ministrul Energiei, Toma Petcu, presedintele ANRE, Dumitru Chirita si conducerile companiilor si institutiilor din domeniul energiei.Romgaz, principalul producator intern de gaze naturale, a mentionat ca, in 2017 a inmagazinat peste dublul stocurilor la care era obligat.De asemenea, principalii operatori privati au depasit, de asemenea, cantitatile obligatorii de depozitat, conform cerintelor ANRE.Pentru iarna 2016-2017 s-au inmagazinat 2,3 mld. mc, din care au fost utilizate doar 1,8 mld. mc. Totalul gazelor stocate pentru iarna 2017-2018 este de 2,2 mld.mc.Referitor la importuri, Ministerul Energiei precizeaza ca acestea sunt o practica obisnuita, in sezonul rece, in toate statele UE. In Romania, media importurilor, in ultimii ani, a fost de sub 10% din consum, tara noastra avand unul dintre cel mai reduse grade de dependenta fata de sursele externe de aprovizionare.Participantii la reuniune au stabilit intalniri saptamanale ale Comandamentului de iarna, pentru monitorizarea, impreuna cu ANRE, a respectarii prevederilor din programul de iarna, de catre operatorii din piata. In plus, Comandamentul are prevazute solutii pentru situatiile de risc in privinta securitatii in aprovizionare, prin planurile de alimentare cu gaze naturale in situatii de urgenta si de masuri preventive, ce vor intra in vigoare odata cu inceperea Programului de iarna.