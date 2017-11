Deputatul Iulian Iancu: Voi propune ANRE si Guvernului sa intervina prin legislatie pentru a stopa escaladarea preturilor la energia electrica

Deputatul PSD Iulian Iancu, sef al comisiei parlamentare de ancheta a ANRE, sustine ca va propune Guvernului si reglementatorului sa intervina prin legislatie in vederea stoparii cresterilor uriase de preturi la energia electrica. "Se impune, dupa parerea mea, o actiune imediata. Voi face propuneri in acest sens in scris, dupa discutia de astazi, catre ANRE si catre Guvern, pentru a interveni prin legislatia secundata si prin hotarare de Guvern sa stopam aceasta escaladare permisa astazi. Atunci cand vezi dezechilibre atat de mari trebuie sa intervii", a declarat joi Iulian Iancu.Acesta considera ca este nevoie de o interventie imediata pe piata, prin modificarea legislatiei, care in acest moment ar permite "aceasta escaladare a pretului de catre unii producatori care aleg intentionat anumite platforme de piata care le permit maximizarea profitului"."Nu este in regula ca un producator, chiar daca este liber in oferta, sa aiba oricat profitul pe piete care sunt captive, nu oricine poate ajunge pe piata de echilibrare. Reglementatorul, care stie acest lucru, trebuie sa intervina si sa plafoneze aceste cresteri, printr-o interventie directa, print-un ordin, si automat se limiteaza aceasta crestere aberanta", a mai spus Iancu.Acesta a amintit ca preturile la energia electrica pe bursa OPCOM au ajuns la valori extrem de mari, situatia fiind dramatica. "In primele noua zile din luna noiembrie s-a atins un pret de 700 de lei pe Piata pentru Ziua Urmatoare, fata de 400 de lei, si acela foarte mare, din cursul lunii iulie, cand am avut un varf de consum. Nu suntem in varf de consum la inceput de noiembrie si cu toate acestea preturile sunt cu 80% mai mari, iar cifrele de 700 de lei sunt ametitoare", a spus Iancu.