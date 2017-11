OMV Petrom dezminte atacurile privind neplata unor taxe, lansate in cadrul Comisiei Parlamentare de ancheta a ANRE: Nu putem sa nu remarcam ca activitatea Comisiei Parlamentare de ancheta a ANRE creeaza spatiu pentru denigrarea OMV Petrom

"Nu putem sa nu remarcam faptul ca, din ce in ce mai mult, activitatea Comisiei Parlamentare de ancheta a activitatii ANRE creeaza spatiu pentru denigrarea si acuzarea companiei OMV Petrom, indepartandu-se de obiectivele stabilite de Parlament", se precizeaza in comunicatul de presa."De-a lungul anilor, compania a fost subiect al mai multor controale fiscale, care au fost finalizate. Ultimul control fiscal, care a avut ca scop redeventele la petrol si gaze pentru perioada 2011-2015, s-a finalizat fara constatari in trimestrul al doilea al acestui an. OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei. Intotdeauna a platit corect si la timp obligatiile catre bugetul de stat, fapt atestat de certificatele fiscale emise de autoritatile competente", se mai arata in comunicat.Potrivit acestuia, din 2005 si pana in prezent, impactul pe care compania l-a avut asupra veniturilor la bugetul de stat a fost de 24,5 miliarde de euro platiti la stat sub forma de taxe, impozite, contributii sociale si dividende cuvenite actionarului statul roman. De asemenea, s-au facut investitii de 13,5 miliarde de euro investitii."Marea majoritate a investitiilor au vizat productia in Romania de titei, gaze, carburanti si electricitate, contribuind astfel la mentinerea unui grad redus al dependentei Romaniei fata de importurile energetice. OMV Petrom are o contributie semnificativa la asigurarea securitatii energetice a Romaniei, acoperind 40% din necesarul national de titei, gaze si produse petroliere", sustine compania.OMV Petrom mai precizeaza este listata la bursa din Bucuresti si la cea din Londra, cu investitori locali si internationali, iar astfel de acuzatii nefondate pot aduce prejudicii atat companiei, cat si actionarilor sai, inclusiv statului roman.Aceste precizari au fost facute dupa ce Dumitru Costin a afirmat ca detine documente ale autoritatilor statului care ar fi descoperit ca OMV Petrom a facut evaziune, ca a platit redevente la valori mai mici si ca a majorat nejustificat preturile in devizele privind decontaminarea solului. Important de mentionat este ca audierile din cadrul comisiei parlamentare de ancheta a ANRE vizeaza mai mult activitatea OMV Petrom si mai putin pe cea a reglementatorului din energiei. Aceasta in conditiile in care scopul declarat al infiintarii comisiei a fost verificarea activitatii reglementatorului.