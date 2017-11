Cui servesc declaratiile alarmiste ale celor care sustin ca Romania nu are suficiente gaze pentru iarna

Engie, Transgaz si Iulian Iancu, contrazi de cifre oficiale



De unde aceasta panica si cine castiga?



Astfel de declaratii vin manusa sefului comisiei de ancheta, deputatul PSD Iulian Iancu. Pornind de la acestea, isi intareste teoriile ca preturile la gaze vor creste dupa liberalizare, iar ca Romania va fi vulnerabila in fata importurilor, cata vreme nu poate sa acopere nici macar consumul intern. Iulian Iancu se arata ingrijorat de afirmatiile unor companii, fara sa existe motive dovedite.In urma cu o saptamana, Eric Stab, directorul general al Engie Romania, a afirmat, in cadrul comisiei de ancheta, ca in cazul unei ierni grele, gazele disponibile sunt insuficiente, si astfel compania ar putea fi nevoita sa intrerupa furnizarea de gaze catre anumiti consumatori. Reprezentantul Engie a mai spus ca in cazul in care nu poate acoperi consumul din productia interna si din depozite pe timp de iarna, trebuie sa apeleze la importuri. Eric Stab mai sustinea ca Engie si-a indeplinit pentru acest an obligatiile de inmagazinare a gazelor, insa aceste obligatii sunt mai reduse fata de anul trecut si au fost aprobate cu intarziere. Legat de preturi, Eric Stab a spus ca acestea au crescut mult de la 60 lei/MWh cat erau in aprilie cand s-a liberalizat piata. Stab sustine ca cele mai recente tranzactii pe bursa au ajuns au ajuns la preturi de 105 lei/MWh si ca in aceasta iarna, preturile vor fi mult mai mari decat iarna trecuta. Eric Stab a mai reclamat faptul ca pe bursa, s-a raspuns doar la 10% din solicitarile Engie.Sunt afirmatii extrem de grave. Imediat, Iulian Iancu a profitat de aceste declaratii si a tinut sa precizeze ca acesta este si motivul pentru care s-a opus OUG 64/2016 care permite exporturile de gaze. "Cum sa mergem la export cand si astazi nu acoperim consumul?", a spus Iancu. A tinut sa sublinieze si ca a avut dreptate cu preturile. "Am aflat lucruri extrem de grave, pe care personal le-am anticipat in luna martie, dar multa lume atunci nu avea urechi de auzit (...)Operatorii ne-au prezentat date si informatii din contractele lor, din care s-au putut constata cresteri cu 25% in timp de vara si 50% pentru sezonul rece. Ce tara pe aceasta planeta si cum ar putea Romania, pentru consumatorul ei casnic, sa suporte o crestere de 50%, fara sa-si asume riscuri extraordinar de mari? Deja 50% din vulnerabilii Romaniei sunt vulnerabili din cauza cresterilor de preturi la energie electrica si gaze naturale", a precizat Iancu.Dupa o saptamana, apare si directorul Transgaz, Ion Sterian, la comisie, si sustine ca importurile de gaze la iarna vor creste cu 30% fata de anul trecut, intrucat stocurile sunt cele mai mici din ultimii cinci ani. Sterian sustine ca pentru perioada octombrie 2017-martie 2018, sunt estimate importuri de peste 2,2 miliarde metri cubi, fata de 1,7 miliarde metri cubi de gaze anul trecut. Inca o data, a fost o mare ocazie pentru Iulian Iancu sa traga concluzia ca va "creste dependenta de import". O problema pusa in cadrul audierilor a fost de ce nu s-a folosit intreaga capacitate de inmagazinare de 3,1 mld metri cubi. Insa, riscul ar fi fost sa ramana cantitati mari nefolosite, iar inmagazinarea se regaseste in costuri, iar mai departe in facturi.Atat pe 2 noiembrie, cat si pe 9 noiembrie, reprezentantii ANRE, prezenti la audierile din Parlament, au aratat ca stocul pentru aceasta iarna este nu este mic, ci chiar peste obligatia de inmagazinare. Aceasta in conditiile in care ANRE a stabilit ca stocul minim obligatoriu sa fie de circa 1,7 miliarde metri cubi, iar pana la sfarsitul lui octombrie s-au inmagazinat peste acest nivel, circa 2,22 miliarde metri cubi. Anul trecut s-au inmagazinat circa 1,3 miliarde metri cubi, iar in martie, la sfarsitul perioadei reci, au ramas in depozite circa 500 milioane de metri cubi de gaze nefolosite. Chiar si Dumitru Chirita, noul sef al ANRE, cunoscut ca fiind apropiat de Iulian Iancu, a afirmat pe 2 noiembrie ca obligatia de inmagazinare a crescut fata de anul anterior si chiar a fost depasita.Ministerul Energiei a prezentat pe 9 noiembrie, printr-un comunicat de presa, cifre exacte, aratand ca ANRE a stabilit un nivel de stocuri minime obligatorii, pentru fiecare operator din piata, conform cu istoricul vanzarilor. Acest stoc minim de iarna este de 1,76 mld.mc pentru 2017- 2018, cu 1,6% fata de cel din iarna anului 2016-2017. Pentru iarna 2016-2017 s-au inmagazinat 2,3 miliarde metri cubi, din care au fost utilizate doar 1,8 mld. mc. Totalul gazelor stocate pentru iarna 2017-2018 este de 2,2 miliarde metri cubi. Practic, daca iarna va fi ca cea din 2016-2017, cand s-au inregistrat perioade lungi de ger puternic, stocurile sunt mai mult decat suficiente.Romgaz a inmagazinat dublu fata de cat avea obligatie. De asemenea, alti producatori au inamagazinat mai mult decat le-a impus ANRE.Ministerul Energiei precizeaza ca "aprovizionarea cu gazele naturale necesare consumatorilor, in aceasta iarna, va fi asigurata, in conditii normale si cu respectarea standardelor tehnice".Legat de importuri, acestea sunt normale in perioada de iarna. De altfel, Ministerul Energiei precizeaza ca acestea sunt o practica obisnuita, in sezonul rece, in toate statele UE. In Romania, media importurilor, in ultimii ani, a fost de sub 10% din consum, fiind unul dintre cel mai reduse grade de dependenta fata de sursele externe de aprovizionare.Asa cum precizeaza si Ministerul Energiei, importurile sunt o practica obisnuita pe timpul iernii. Unica sursa de import pentru Romania este Rusia. Un stat care se autodeclara vulnerabil in prag de iarna risca sa faca jocurile colosului rusesc Gazprom. Acesta primeste la indemana toate ingredientele necesare: Engie anunta preturi mari inainte ca acestea sa creasca, Transgaz vorbeste despre stocuri interne de gaze mici, iar seful unei comisii parlamentare se declara ingrijorat si vorbeste despre cresterea dependentei de importuri.La acestea se adauga si textul motiunii impotriva ministrului energiei. "In comisia ANRE de saptamana trecuta, toata lumea a vazut ca sunt probleme in asigurarea stocurilor de gaze naturale pentru populatie. Furnizorii au venit si au tras un semnal de alarma (...)In conditiile in care aceasta iarna se anunta deosebit de grea, ministerul ar fi trebuit sa ia toate masurile astfel incat sa nu se ajunga la intreruperea furnizarii gazelor naturale catre populatie. Semnalele din piata nu sunt tocmai optimiste in acest sens, o parte dintre furnizori declarand ca, in cazul in care gazele ar deveni insuficiente, se pot lua decizii extreme cum ar fi deconectarea cel putin a consumatorilor industriali. (...) Mai mult, semnalam Guvernului si Ministrului Energiei faptul ca Programul de iarna recent adoptat este unul cu mult mai slab decat cel aprobat anul precedent. Exista mari suspiciuni, confirmate partial de surse din piata, ca in elaborarea acestui program de iarna unii producatori au fost protejati iar cantitatile de energie electrica si gaze naturale obligatorii a fi stocate sunt mai mici, ceea ce va afecta stabilitatea si securitatea sistemului energetic national", se arata in textul motiunii PNL. Practic, PNL nu face decat sa intareasca declaratiile alarmiste, fara fundament, ale Engie, Transgaz si presedintelui comisiei de ancheta.Iulian Iancu a fost acuzat in mai multe randuri ca servestele interesele Rusiei. Astfel, o telegrama a Ambasadei SUA la Bucuresti in 2008 il cita pe Georgian Pop, colegul de partid al lui Iancu, care spunea ca este "controlat de Gazprom".