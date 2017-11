Statul roman a pierdut 129 milioane de lei din capitalizarea bursiera a Petrom, dupa atacurile de joi lansate in comisia pentru ancheta ANRE

Actiunile OMV Petrom au inchis sedinta de tranzactionare de joi la un pret cu 1,36% mai mic decat cel de deschidere, scazand mai mult decat media pietei (n.red. indicele BET a scazut cu 0,39%), in ciuda rezultatelor foarte bune anuntate in cursul diminetii. De altfel, imediat dupa anuntul companiei ca in primele noua luni a inregistrat un profit net de 1,85 miliarde de lei, in crestere de peste doua ori fata de perioada similara a anului trecut, actiunile au inceput sa creasca. Insa, dupa atacurile la adresa companiei lansate in cadrul comisiei de ancheta a ANRE, actiunile au intrat pe un trend descendent, valoarea de piata reducandu-se cu 620 de milioane de lei.Aceasta inseamna ca valoarea participatiei statului in companie s-a redus cu 129 milioane lei.Dimineata, in deschiderea sedintei de trazactionare, actiunile Petrom erau cotate la 0,2965 lei/actiune. Dupa anuntarea rezultatelor, cotatiile au urcat pana la 0,298 lei/actiune, ceea ce corespunde unei capitalizari de 16,88 miliarde lei.Dupa declaratiile din comisia de ancheta a ANRE, actiunea Petrom a intrat intr-un trend descedent, ajungand la un minim de 0,287 lei, ceea ce corespunde unei capitalizari de 16,26 miliarde lei, ceea ce inseamna ca valoarea de piata a companiei s-a redus cu aproximativ 620 milioane lei.OMV Petrom a anuntat joi ca inregistrat, in primele noua luni ale acestui an, un profit net in valoare de 1,85 miliarde de lei, in crestere de peste doua ori (111%) fata de rezultatul net din perioada similara a anului trecut.Reamintim ca presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a fost chemat joi la audierile din cadrul Comisiei parlamentare de ancheta a ANRE, principalul sau mesaj fiind acela ca OMV Petrom a prejudiciat statul cu 7 miliarde de lei.OMV Petrom a respins vehement acuzatiile de neplata a obligatiilor catre stat, acuzatii vehiculate in sedinta din 9 noiembrie a Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii ANRE, se arata intr-un comunicat al companiei. Acesta mai precizeaza si faptul ca OMV Petrom constata ca activitatea comisiei creeaza spatiu pentru denigrarea companiei.