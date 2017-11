China a anuntat o investitie enorma, de 43 de miliarde de dolari, pentru a importa gaze naturale lichefiate din Alaska, dar unii analistii califica proiectul drept "speculativ" si "ipotetic"

A fost unul dintre anunturile marcante ale puzderiei de acorduri comerciale anuntate joi intr-un summit la Beijing intre presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping.Trei entitati chineze de stat - gigantul petrolier Sinopec, fondul suveran CIC si Bank of China - s-au aliat pentru a investi pana la 43 de miliarde de dolari pentru a sustine exploatarea de gaz natural lichefiat in Alaska.Ideea principala este concretizarea proiectului unui gazoduct de 1.200 km care sa lege nordul Alaskai pana la o viitoare uzina de lichefiere in sud, un terminal de unde gazul ar putea fi exportat in strainatate, precizeaza Sinopec.O veste extrem de buna pentru Statele Unite: santierul ar urma sa creeze circa 12.000 de locuri de munca si sa reduca cu 10 miliarde de dolari pe an deficitul comercial american, potrivit guvernatorului Alaskai.Pentru China, "diversificarea aprovizionarii garanteaza securitatea sa energetica", a declarat Jenny Yang, analist la firma de consiliere IHS.Dar acordul, preliminat si neconstrangator, "nu trebuie neaparat sa se concretizeze", Sinopec putand sa se retraga la orice moment, subliniaza ea."Mai sunt inca etape pana cand decizia finala de investite sa fie luata", a recunoscut si guvernatorul Alasaki, Bill Walker.Maril grupuri petroliere - BP, ConocoPhillips si ExxonMobil - erau implicate initial in proiectul acestui gazoduct, Alaska LNG, dar au renuntat in 2016 din cauza costurilor, care ar putea depasi 60 de miliarde de dolari, si a duratei estimate a terminarii proiectului.In plus, preturile la gaze raman reduse iar noi zacaminte, din Australia pana la Golful Mexic, sunt exploatate la costuri mai mici decat cele din Alaska.Dar "chinezii sunt mult mai rabdatori cu banii lor", pe ideea ca viitoarele importuri vor compensa investitia. Astfel, Sinopec isi rezerva majoritatea gazului produs, insista James McGregor, presedinte pentru China a consultantului APCO Worldwide."Fara China, aceasta structura nu va vedea niciodata lumina zilei", arata el.Altii sunt si mai circumspecti.Proiectul ramane la "un stadiu extrem de preliminar", fiind considerat "speculativ", deoarece "modelul sau economi nu este clarificat", subliniaza Kerry-Anne Shanks, de la firma de consultanta Wood Mackenzie. Potrivit acesteia, decizia finala "va fi luata probabil in mai multi ani".Ori, in acest interval, Sinopec ar putea "gasi in alta parte preturi mai bune pentru vaz", chiar daca Alaska are avantajul ca este mai aproape decat Golful Mexicului.Un vast acord comercial incheiat in mai intre Beijing si Washington prevede deja accelerarea exporturilor de gaze lichefiate catre China - unde cererea a explodat, sustinuta de politici de mediu mai stricte, avansul economic si urbanizarea.Consumul sau de gaz natural a crescut astfel cu 17% in primele noua luni din 2017, potrivit CNPC. Si s-ar putea triplat pana in 2040, in conditiile in care Beijingul promite energii mai putin poluante.Majoritatea importurilor de gaze lichefiate (8,9 miliarde de dolari anul trecut) provin din Australia si Qatar, dar aceasta oferta s-ar putea dovedi insuficienta.De aici si grija gigantului asiatic de a-si diversifica achizitiile. In 2014 a incheiat un megacontract cu Moscova iar China a investit in enormul propiect rusesc Novatek in Arctica.