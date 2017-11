Tribunalul Bucuresti a respins cererea lui Sebastian Bodu de anulare a platii dividendelor suplimentare de catre Transelectrica

Tribunalul Bucuresti a respins pe 10 noiembrie 2017 ca neintemeiata cererea lui Sebastian Bodu, fost sef ANAF, de anulare a hotararii actionarilor Transelectrica privind distribuirea sumei de 171 milioane de lei din rezerve, prin dividende suplimentare, se arata intr-un comunicat al companiei. Potrivit acestuia, poate fi depus recurs in cinci zile de la pronuntarea Tribunalului Bucuresti.Reamintim ca Sebastian Bodu solicita anularea hotararii actionarilor din 16 octombrie privind distribuirea sumei de 171 milioane de lei din rezerve, prin dividende suplimentare. Pana la solutionarea definitiva a dosarului, efectele hotararii AGA se vor suspenda.Sebastian Bodu a dat in judecata si Transgaz, solicitand anularea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23 octombrie, sedinta in care actionarii Transgaz au aprobat distribuirea de dividende in suma de 171 de milioane de lei.De altfel, Transelectrica a anuntat printr-o nota a directoratului ca anul viitor va trebui sa contracteze finantari noi pe termen mediu si lung pentru a putea realiza proiecte de investitii majore. Vezimai multe amanunte.