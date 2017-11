Constantin Gheorghe, apropiat al omului de afaceri Gabriel Comanescu, a fost schimbat de la conducerea Autoritatii pentru Operatiuni Offshore cu Iulian Offenberg, fost sef ANRM

Constantin Gheorghe a fost schimbat din functia de presedinte al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose publicate luni in Monitorul Oficial. Constantin Gheorghe este cunoscut ca fiind apropiat al omului de afaceri constantean Gabriel Comanescu. A fost director in Grup Servicii Petroliere (GSP), care este controlat de Gabriel Comanescu. Constantin Gheorghe a fost inlocuit cu Iulian Offenberg, fost sef al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si fost sef in cadrul companiei Conversmin. Potrivit deciziei, Iulian Offenberg a fost numit pe o perioada de cinci ani.De asemenea, a fost numit in functia de vicepresedinte Vasile Gusatu, fost chestor de politie si membru ALDE. A fost candidat la alegerile parlamentare din partea ALDE Giurgiu, alaturi de Toma Petcu, actualul ministru al energiei.Recent, in functia de vicepresedinte al institutiei care va gestiona exploatarile de gaze si petrol din Marea Neagra a fost numit si Iulian Cliseru. Acesta este sotul Sperantei Cliseru, un personaj-cheie in Bucuresti si Voluntari, cureaua de legatura intre primarii Gabriela Firea si Florentin Pandele. Speranta Cliseru a fost multa vreme mana dreapta a lui Pandele, iar de cand sotia acestuia a castigat Primaria Bucuresti, aceasta a devenit extrem de influenta in Capitala.Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra a fost infiintata in anul 2016. Printre alte atributii, AUtoritatea trebuie sa supravegheze respectarea dispozitiilor legale de catre operatori si proprietari, inclusiv inspectii, control, investigari si masuri de punere in aplicare.Rolul institutiei este unul esential in exploatarea zacamintelor uriase de gaze naturale descoperite in Marea Neagra.