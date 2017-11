OMV Petrom a redeschis centrala electrica Brazi la 100% din capacitate

​Centrala electrica Brazi detinuta de OMV Petrom este disponibila in prezent la 100% din capacitatea de 860 de MW, informeaza OMV Petrom. In data de 13 noiembrie, incepand cu ora 17:00 cel de-al doilea grup generator a devenit disponibil, dupa inlocuirea unui transformator avariat.Centrala de la Brazi, la capacitate maxima, poate acoperi pana la 10% din consumul mediu orar de electricitate al Romaniei.Reamintim ca, incepand cu sfarsitul lunii septembrie 2016, OMV Petrom s-a confruntat cu avarii la doua transformatoare. In perioada octombrie 2016-aprilie 2017, centrala a functionat la 50% din capacitate, iar în perioada aprilie-iunie 2017 a fost complet indisponibila. La inceputul lunii iulie anul acesta, a fost inlocuit unul dintre transformatoare, iar de atunci centrala a functionat la 50% din capacitate.Centrala Brazi este cel mai mare proiect privat de investitii greenfield din sectorul energetic din Romania, fiind pusa in functiune in 2012, cu investitii de 530 de milioane de euro.