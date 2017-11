Rezultatele Rompetrol Rafinare la 9 luni: Profit net aproape triplu fata de aceeasi perioada a anului trecut

Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat un profit net consolidat in valoare de 56 milioane USD in primele 9 luni ale anului 2017, aproape triplu comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, potrivit unui comunicat al companiei.Rezultatul operational consolidat (EBITDA) a consemnat, de asemenea, o crestere cu 26% in primele 9 luni ale anului 2017 fata de aceeasi perioada a anului 2016, ridicandu-se la peste 152 milioane USD. Cifra de afaceri bruta a atins valoarea de 2,8 miliarde USD in primele 9 luni ale anului 2017, mai mare cu 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Actionarul majoritar al companiei Rompetrol Rafinare este grupul KMG International, statul roman avand 44,69% din actiuni.