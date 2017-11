Ministrul energiei, despre posibilitatea ca memorandumul cu Rompetrol sa nu mai fie prelungit: Am considerat sa e mai bine sa revenim la situatia de dinainte de 2014, iar compania sa-si plateasca datoria istorica

In conditiile in care aceste promisiuni nu au fost indeplinite, memorandumul a tot fost prelungit in ultimii trei ani, din sase in sase luni. La sfarsitul saptamanii trecute, Ministerul Energiei a transmis printr-un comunicat de presa ca premierul Tudose a conditionat prelungirea unui controversat memorandum semnat de Guvernul Ponta in 2013 cu Rompetrol de indeplinirea a doua conditii: sa isi plateasca datoria istorica si sa astepte solutionarea anchetei DIICOT.Toma Petcu sustine ca Guvernul a "considerat ca este mai bine sa revenim la situatia dinainte de 2014" deoarece memorandumul "pica" in cazul in care va ajunge in instanta, aceasta in conditiile in care exista anchete la DIICOT si DNA. "Concluzia a fost fara echivoc. Memorandumul prevedere fara echivoc ca, in cazul in care acest dosar va fi trimis in instanta de Parchet, tot memorandumul pica. Consideram ca in aceasta perioada va fi foarte greu pentru noi sa justificam prelungirea unui memorandum mai mult de sfarsitul acestui an, in care sa stabilim unele aspecte, care, daca cumva DIICOT decide trimiterea in instanta in acest dosar, sunt nule de drept", a declarat joi Toma Petcu, cu ocazia audierilor din cadrul comisiei parlamentare de ancheta a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).Acesta a amintit ca dupa preluarea mandatului a mai preluat o data memorandumul. Pe 31 decembrie 2017 expira din nou. "Atunci cand am preluat mandatul, in luna a treia expira memorandumul de intelegere. Am prelungit inca sase luni, pana in luna a noua. Am considerat ca sase luni vor fi suficiente pentru a se finaliza negocierile", a spus Petcu. Ministrul a povestit ca in acest timp a cerut DNA si DIICOT informatii legate de dosarele de acheta. Raspunsurile nu au fost suficient de lamuritoare si de aceea a considerat sa ceara opinia CSAT. Insa, CSAT a raspuns ca nu este de competenta sa deoarece atunci cand a fost aprobat memorandumul nu i s-a cerut opinia.Toma Petcu a mai spus ca Ministerul Energiei s-a constituit parte civila in dosarul DIICOT. La fel si Ministerul Finantelor s-a constituit parte civila cu suma de 225 milioane de euro.Ministerul Energiei anunta ca, joi, 9 noiembrie, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria o intalnire cu o delegatie a KazMunaiGaz (KMG), proprietarii grupului Rompetrol, si cea a companiei chineze CEFC, companie care va prelua pachetul majoritar al KMG International.Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii, la care au participat si ministrii Energiei, Economiei si Finantelor, s-a discutat despre viitorul memorandumului semnat in 2013 intre statul roman si compania KMG."In urma discutiei, Guvernul Romaniei a comunicat KazMunaiGaz ca pentru a putea discuta o noua prelungire a prevederilor Memorandumului incheiat in urma 4 ani, trebuie sa fie indeplinite doua conditii: achitarea datoriei istorice a companiei fata de statul roman si solutionarea cauzei de catre justitie", se precizeaza in comunicatul Ministerului Economiei.De asemenea, se arata in comunicat, premierul Mihai Tudose a "subliniat ca cele doua conditii trebuie intrunite cumulativ, altfel statul roman nu va mai putea lua in calcul intelegerea din 2013".Ministerul Economiei aminteste ca in urma cu 4 ani (pe 15 februarie 2013), a fost incheiat un Memorandum de Intelegere intre statul roman si fostul The Rompetrol Group N.V. (in prezent KMG International N.V.), care prevedea in principal:- infiintarea, organizarea si functionarea unui fond de investitii kazah-roman in sectorul energetic- lansarea la privatizare de catre statul roman a pachetului de actiuni de 26% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. ConstantaMemorandumul controversat ierta Rompetrol de o datorie istorica estimata de statul roman la 600 de milioane de dolari, in schimbul crearii unui fond de investitii cu active de un miliard de dolari si rascumpararii a 26,69% din actiunile pe care statul roman le detine pentru 200 de milioane de dolari. Insa niciuna dintre aceste conditii nu era clar stabilita.