Ministrul energiei sustine ca viitorii sefi ai companiilor de stat vor fi evaluati mai mult in functie investitii, nu profit: Suntem intr-un paradox, ca solicitam companiilor sa faca investitii, dar punem principalul criteriu profitul

Ministrul a spus ca pana acum nu a avut ocazia sa puna in aplicare aceasta intentie deoarece nu a numit inca manageri in baza OUG 109/2011. La majoritatea companiilor energetice de stat, managerii sunt interimari.Acesta a precizat ca in acest moment Ministerul Energiei este in procedura de achizitie a serviciilor de asistenta pentru selectia managerilor la companiile din subordine, conform OUG 109/2011. "Voi solicita sa fie nivelul de investitii si realizarea lui (n.red. principalele criterii de analiza a unui manager), abia ulterior sa vina profitul si cifra de afaceri", a spus Petcu.Ministrul sustine ca a cerut companiilor sa cuprinda in bugetele sale minim 20% din venituri in investitii. "Le-am transmis ca voi face o analiza la sfarsitul anului foarte serioasa asupra investitiilor", a mai spus Petcu.In cazul Hidroelectrica, Toma Petcu sustine ca managerii au fost schimbati tocmai din cauza ca nu au respectat programul de mentenanta dupa sase luni, "avand o mentalitate din perioada cand compania era in insolventa" si trebuia sa restraga foarte mult cheltuielile, pentru a se dezvolta pe partea de profit.