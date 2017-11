Ministrul energiei vrea sa invie proiectul Hidro- Tarnita, chiar daca nu s-a dovedit fezabil pana acum: Vom rescrie acest proiect il vom pune in transparenta publica

In trecut au existat acuzatii ca au fost cheltuiti foarte multi bani pe acest proiect, in conditiile in care nu a fost concretizat. Compania de proiect Hidro -Tarnita avea circa 20 de angajati, castigul mediu lunar fiind de aproximativ 8.000 lei in urma cu doi ani. In plus, s-au cheltuit circa 5 milioane de euro numai pe studii de fezabilitate, care nu-i dovedeau in niciun fel viablitatea. Proiectul era evaluat la peste 1 miliard de euro. "Am cheltuit cinci milioane de euro cu ani in urma fara sa obtinem mare lucru. Am facut o evaluare la nivelul Ministerului Energiei si am stabilit sa propunem inclusiv suspendarea acelei proceduri, decizia a fost de a analiza, de a epuiza practic in actuala procedura toate mijloacele pe care le aveam la dispozitie pentru a vedea daca duce undeva, daca este viabila si va duce la concretizarea acestui proiect (...)Revolta mea este apropo de modul in care au fost cheltuiti acolo banii si cum o perioada lunga a fost mai mult o companie care nu a livrat nimic si asta este un lucru simptomatic. ",