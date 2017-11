Acuzatii dure in Parlament intre fostul ministru al energiei Razvan Nicolescu si deputatul Iulian Iancu: Folositi institutii si instrumente democratice ale statului roman pentru a va rezolva vendete personale

In cadrul audierilor din parlament, dialogul dintre fostul ministru al energiei si deputatul PSD s-a purtat pe un ton ridicat si dur. Iulian Iancu voia sa demonstreze ca Razvan Nicolescu a incercat sa impuna interesele OMV Petrom in fata autoritatilor. Pe de alta parte, Razvan Nicolescu spunea ca sunt intrebari care nu vizeaza scopul audierilor din cadrul comisiei, mai exact cel al verificarii modului in care au evoluat preturile la energia electrica si gaze naturale. Important de mentionat este ca aceste audieri par sa se axeze mai mult pe activitatea OMV Petrom decat pe cea a ANRE, chiar daca scopul infiintarii comisiei a fost acela de verificare a modului in care reglementatorul a stabilit preturile la energie in ultimii ani.Actul normativ la care a facut referire Iulian Iancu este HG 870/2012 care a fost in vigoare intre 4 septembrie 2012 si 31 decembrie 2014 prin care erau exceptate de la "respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei cantitatile de gaze naturale din productia interna utilizate de catre producatorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrica in propriile centrale electrice pe baza de gaze naturale". Practic, actul normativ permitea companiilor care produc gaze si electricitate sa utilizeze gazele proprii pentru generarea electricitatii, in aceasta situatie fiind OMV Petrom cu centrala de la Brazi si Romgaz cu centrala de la Iernut. Iulian Iancu a acuzat ca aceasta hotarare de Guvern era special facuta pentru centrala OMV Petrom.De altfel, Razvan Nicolescu chiar a sugerat ca ar fi mai bine ca la audieri ar trebui sa fie invitat fostul ministru al economiei Daniel Chitoiu, lucru refuzat de Iulian Iancu. "In anul 2012, ministrul Economiei in Guvernul Romaniei era Daniel Chitoiu, va adresez rugamintea sa il invitati si sa-l intrebati aceste lucruri. Eu am participat la milioane de dezbateri publice, nu stiu daca am participat sau nu la asta", a spus Razvan Nicolescu, intrebat daca a facut demersuri ca aceasta hotarare de guvern sa fie aprobata. In acel moment, Iulian Iancu s-a enervat si a spus: Gata, am incheiat discutia! Mai mult, la finalul audierilor, intrebat de ce nu-i cheama si pe cei care au semnat actul normativ, Iulian Iancu incercat sa evite un raspuns clar, afirmand ca "ne depaseste" si "intra intr-o alta zona juridica". A mai spus ca daca va face subiectul unei anchete penale, parchetul va trebui sa ii cheme pe cei vizati.Pe de alta parte, Iancu sustine ca va face o plangere la parchet pentru faptul ca nu a recunoscut la audieri ca a fost prezent la discutiile care au avut loc pe marginea actului normativ. "La intrebari punctuale spunea: nu-mi aduc aminte, nu mai stiu, am fost la multe intalniri", a spus Iancu. Ramane de vazut in ce masura astfel de afirmatii ar putea face obiectul unei anchete penale.Aceasta in conditiile in care sustine ca actul normativ ar fi pus in pericol alti producatori de energie precum Elcen, care nu au beneficiat doar de gaze ieftine doar din productia interna.Dupa multe minute in care cei doi nu reuseau sa ajunga la o intelegere, a intervenit deputatul liberal Lucian Bode solicitand sa nu fie abordate "pozitii personale" si sa i se ofere posibilitatea lui Razvan Nicolescu sa faca o expunere de cateva minute. Dupa o scurta negociere, Iulian Iancu a admis cinci minute pentru prezentarea lui Razvan Nicolescu. Acesta a vorbit despre modul in care au evoluat preturile la energia electrica si gaze naturale, precizand ca au scazut semnificativ fata de 2013, despre demersurile sale in calitate de ministru in privinta diversificarii surselor de aprovizionare, cresterii capacitatii de extractie si inmagazinare, opririi declinului de productie si realizarii liberalizarii totale in cel mai favorabil moment, adica in 2021 cand ar urma sa inceapa exploatarile de gaze in Marea Neagra.Nicolescu a spus ca pentru intrebari legate de OMV Petrom ar trebui chemati sa raspunda reprezentantii acestei companii si, de asemenea, Daniel Chitoiu, fostul ministru al economiei. In plus, Nicolescu l-a acuzat pe Iancu de manipulare. "Observ la dumneavoastra nu dorinta de a pune intrebari si de a afla adevarul, ci o incercare de a insinua si a manipula". Iulian Iancu a continuat intrebandu-l pe fostul ministru daca a participat la o intalnire care a avut loc la Consiliul Concurentei in care s-a discutat despre hotararea de guvern.Imediat cum a Nicolescu tema privatizarii Petrom, a intervenit senatorul PNL Daniel Zamfir, spunand ca la comisia de ancheta a ANRE, nu invitatii sunt cei care pun intrebari. Pe de alta parte, i-a cerut lui Iancu sa spuna care este relevanta intrebarilor sale pe teme din trecut. "Care este sensul, ca suntem asa intr-un balamuc si nu inteleg", a mai spus Daniel Zamfir.A intervenit si deputata USR Cristina Pruna, care l-a acuzat pe Iulian Iancu ca se indeparteaza de scopul comisiei. "Comisia de ancheta a devenit problema dumneavoastra, domnule Iancu", a mai spus Cristina Pruna.Dupa o serie de intrebari pe alte teme, senatorul liberal Daniel Zamfir a reluat subiectul legat de OMV Petrom si l-a intrebat pe Nicolescu daca a favorizat vreodata OMV Petrom in perioada in care era ministru. Razvan Nicolescu a raspuns ca niciodata, ci dimpotriva a luat masuri care nu favorizau in niciun fel compania, precum oprirea cresterilor de preturi.Spre finalul audierii, Nicolescu i-a spus lui Iancu ca prin comportamentul sau arata ca este o disputa "personala". "Am sentimentul ca folositi institutii si instrumente democratice ale statului roman pentru a va rezolva vendete personale, lucru care ma doare", a adaugat Nicolescu.Interesant este ca dupa ce a plecat Nicolescu, a fost chemat la audieri un fost consilier juridic al Ministerului Economiei, Teodor Bobis, desi nu se afla pe lista de invitati. In 2012, Bobis a fost colaborator in comisia de industrii din Camera Deputatilor, condusa tot de Iulian Iancu. In perioada in care aveau loc discutii despre actul normativ privind centrala de la Brazi, Bobis a fost transferat de la comsia de industrii la Ministerul Economiei. Bobis a povestit ca a participat la discutii, spunand ca la acestea era prezent si Razvan Nicolescu. A mai spus ca Razvan Nicolescu a fost si la o discutie de la Consiliul Concurentei, iar in timpul unei pauze ar fi folosit cuvinte dure precum "tradator de tara". "S-a suparat pe mine si mi-a atribuit epitate", a adaugat Bobis. Motivul pentru care s-ar fi suparat Nicolescu ar fi fost ca Bobis considera ca acele facilitati prevazute in HG nu puteau fi acordate doar pentru un singur producator. "Am ajuns la concluzia ca nu se poate acorda aceasta facilitate". Bobis mai sustine ca reprezentantii OMV Petrom au venit din initiativa lor, cu proiectul de HG gata redactat la minister.In timpul discutiei a intervenit si deputatul liberal Lucian Bode, care sustinea ca OMV Petrom a facut demersuri pe aceasta tema si cand era el ministru al economiei, insa nu le-a dat curs. Lucian Bode a fost ministru al in 2012, timp de doua luni, in perioada guvernarii Ungureanu.La scurt timp dupa ce a fost audiat Teodor Bobis, Razvan Nicolescu a revenit in comisie pentru a raspunde acuzatiilor aduse in lipsa sa. De asemenea, l-a informat pe Iulian Iancu asupra faptului ca a depus un memoriu la presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor in privinta "independentei dumneavoastra sau mai bine zis a lipsei dumnevoastra de independenta". "Astept sa se pronunte Parlamentul Romaniei si am incredere ca este in stare sa-si faca curat in propria ograda", a incheiat Razvan Nicolescu.