[P] De Black Friday, E.ON Flash iti da liber la energie

Oferta de Black Friday este valabila la achizitionarea unuia dintre produsele 24 Egal, iar contractele se incheie pentru o perioada de doi ani de zile, cu posibilitatea de prelungire la expirarea termenului.Produselesipropun viitorilor clienti plati lunare egale, indiferent de anotimp, cu o singura regularizare in luna a doisprezecea a fiecarui an de contract. Platile lunare se pot estima simplu prin folosirea configuratorului din site.Furnizorul pune la bataie 2.000 de contracte de electricitate si 2.000 de contracte duale, de gaz si electricitate, oferindu-le clientilor cel mai simplu proces de contractare, 100% online, fara costuri suplimentar, fara cozi si fara hartii.O alta veste buna cu care E.ON Flash vine in intampinarea viitorilor clienti este extinderea perioadei de Black Friday cu o saptamana, respectiv 17- 24 noiembrie 2017.E.ON Flash, parte a grupului E.ON, este un furnizor nou de energie pe piata romaneasca, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online pe platforma, consumatorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.