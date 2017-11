Ministrul energiei respinge declaratiile alarmiste: Se tot pune problema daca ne ajung gazele in aceasta iarna. Da, ne ajung!

"Se tot pune problema daca ne ajung aceste gaze. Raspunsul este simplu: Da, ne ajung!", a precizat Toma Petcu. Acesta a mai afirmat ca stocurile de combustibili pentru iarna sunt mai mari decat necesarul estimat, unele fiind chiar duble. De exemplu, desi consumul de gaz din Romania a scazut, pentru ca au disparut unii mari consumatori, anul acesta s-au inmagazinat cu 1.6% mai mult.Potrivit ministrului, Romania este tara cu cea mai scazuta dependenta de importuri din Regiune si isi poate asigurta singura aproape intreg consumul."Tehnic vorbind, astazi, Romania nu poate extrage din zacaminte mai mult de 30 de milioane de metri cubi zilnic, iar din depozite alte 26 de milioane de metri cubi. Intr-o zi normala de iarna, in Romania se consuma aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Deci, cele 56 de milioane metri cubi pe zi, din productia curenta si din inmagazinare, sunt mai mult decat suficiente. Desigur, sunt si perioade foarte friguroase, cu temperaturi de minus 20 grade, mai multe zile consecutive. In astfel de situatii consumurile cresc si pot ajunge la aproximativ 75 de milioane metri cubi. Aici discutam de importuri", a spus ministrul.Petcu a dat asigurari ca anul acesta pregatirile de iarna au inceput mult mai devreme decat in 2016 si au fost gandite si mult mai adaptat conditiilor de iarna din Romania.Potrivit acestuia, furnizorii interni au anuntat ca, pentru iarna aceasta, au incheiat deja contracte cu exportatorii. De asemenea, i privinta energiei electrice, stocurile de resurse (apa, carbune, uraniu, gaze, pacura) sunt mai mari decat iarna trecuta.Spre exemplu, rezervele de apa din lacuri sunt cu peste 10% mai mari fata de nivelul pe care l-am stabilit prin Programul de iarna.In ceea ce priveste carbunele, stocurile sunt duble in centrale, fata de anul trecut, astfel ca la CE Oltenia sunt stocuri de aproape 1,9 milioane de tone, din care 1,23 milioane de tone in depozitele termocentralelor, 312.200 tone in depozitele Directiei Miniere si inca 39.600 tone pe traseu, in navete nedescarcate."Vrem sa evitam problemele de anul trecut cand transportul carbunelui din cariera in centrale a durat si 13 ore pe o distanta de doar 60 de kilometri", a adaugat Toma Petcu.Acesta a mai spus ca in plus fata de toate acestea, exista conventii cu statele vecine pentru ajutor in situatii de urgenta. O astfel de Conventie a fost deja incheiata cu Bulgaria, in prezent fiind in negociere si contracte similare cu Ungaria si Serbia. "Este, daca vreti, o masura in plus de precautie, cu toate ca, de la inceputul anului, Romania a fost exportator net de energie", a mai spus ministrul.In ultima perioada, au fost aruncate in spatiul public o serie de declaratii alarmiste legate de o presupusa vulnerabilitate a Romaniei pe piata gazelor, in urmatoarele luni. Mai grav este ca aceste afirmatii menite sa starneasca panica, exact in prag de iarna, au fost lansate chiar de sefi de companii mari si respectabile, Engie si Transgaz, in cadrul audierilor din cadrul comisiei parlamentare de ancheta a ANRE. Aceste teorii alarmiste au fost intarite de Iulian Iancu, seful comisiei pentru industrii din Camera Deputatilor. CitesteIn ceea ce priveste prognoza meteo, reprezentantii anuntau la sfarsitul lunii octombrie ca urmeaza o iarna grea, cu temperaturi sub medie. Pe 20 octombrie, la sediul MAI, Florinela Georgescu, directorul general adjunct al Administratiei Nationale de Meteorologie, vorbea chiar de semnale ingrijoratoare. Insa,