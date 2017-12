Ministerul Energiei: Explozia de la terminalul de gaze Baumgarten din Austria nu va avea consecinte asupra Romaniei

Ministrul Energiei a convocat miercuri, 13 decembrie, o intalnire cu principalii operatori din domeniul producerii, inmagazinarii si distributiei de gaze naturale.Scopul intalnirii, care a avut loc la sediul ministerului, a fost evaluarea aplicarii programului de iarna de la inceputul sezonului rece pana in prezent, dar si pregatirea perioadei sarbatorilor de iarna."Am vrut sa avem aceasta intalnire pentru a ne asigura ca in perioada Craciunului si a trecerii in noul an toti operatorii isi indeplinesc atributiile stabilite prin programul de iarna. De asemenea, am vrut sa corelam prognozele meteorologilor pentru urmatoarele saptamani cu datele la zi ale companiilor care produc, inmagazineaza si distribuie gaze naturale. Concluzia intalnirii a fost ca intregul lant de aprovizionare cu gaze functioneaza la parametrii normali, iar operatorii sunt pregatiti sa asigure consumurile mai mari specifice sfarsitului de an", a declarat ministrul Petcu.Potrivit Ministerului Energiei, in aceasta perioada, consumul mediu zilnic al Romaniei este de circa 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale, cu 10 milioane de metri cubi mai putin decat estimarea de consum pentru luna in curs.Reamintim ca marti a avut loc o explozie la terminalul Baumgarten, fapt care a provocat imediat o majorare cu peste 20% a pretului la gaze naturale pe bursa din Londra.Cu o capacitate anuala de 40 de miliarde de metri cubi, prin terminalul Baumgarten, inaugurat in 1959, tranziteaza 6 milioane de metri cubi pe ora in aceasta perioada a anului, potrivit Gas Connect.Terminalul Baumgarten, in apropiere de granita slovaca, este unul dintre principalele centre de distributie din Europa centrala pentru gazele care ajung din Rusia si din Norvegia in Austria. Deserveste, pe langa Italia si Croatia, o parte a vestului continentului, via Germania.In cursul zilei de miercuri, tranzitul de gaze a fost reluat.