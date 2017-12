Ministerul Energiei a autorizat prima plata prin Planul National de Investitii de la infiintarea pentru Complexul Energetic Oltenia

Ministerul Energiei a autorizat plata primei cereri de rambursare prin Planul National de Investitii (PNI), de la infiintarea acestuia, in 2013, se arata intr-un comunicat de presa. Suma, in valoare de 6,2 milioane de lei, va fi platita catre Complexul Energetic Oltenia in calitate de beneficiar. Aceasta plata va fi facuta in baza unui contract de finantare incheiat intre cele doua entitati in luna august 2016.Contractul vizeaza acordarea unei finantari nerambursabile pentru un proiect in valoare totala de 381,5 milioane de lei pentru reabilitarea si modernizarea blocului 4 de 330MW de la Sucursala Electrocentrale Rovinari din cadrul CE Oltenia."Este prima plata prin PNI de la infiintarea acestuia in 2013. Cred ca este un moment important si un semnal puternic in ceea ce priveste angajamentele pe care ni le-am asumat fata de producatorii de energie electrica din Romania si, pana la urma, fata de consumatorii de electricitate. La preluarea mandatului, PNI era blocat, asa cum, din pacate, a fost inca de la infiintarea sa. Iata ca eforturile noastre din acest an au dat rezultate, astfel ca astazi putem anunta efectuarea primei plati catre CE Oltenia, una dintre companiile vitale pentru sectorul energetic romanesc. Este adevarat ca producatorul de energie CE Oltenia a depus mai multe cereri de rambursare, dar, asa cum am anuntat la sfarsitul lunii noiembrie, CE Oltenia va primi aceste fonduri in transe. In functie de analiza documentelor transmise de CE Oltenia, vor urma si alte plati catre companie", a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu.Suma maxima aferenta acestei investitii pe care o poate acorda Ministerul Energiei, in calitate de autoritate finantatoare, potrivit prevederilor legale, este de 61,3 milioane de lei.