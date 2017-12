UPDATE Consiliul de Administratie al Romgaz a decis demiterea directorului general Virgil Metea, fiind considerat responsabil de prejudicii de 160 de milioane de lei, constatate de Curtea de Conturi

Consiliul de Administratie al Romgaz a decis joi, 14 decembrie, demiterea lui Virgil Metea din functia de director general al companiei, desi acesta se afla in plin mandat acordat in baza OUG 109/2011, potrivit unor surse HotNews.ro. In locul sau a fost numit Emil Cindrea, fost director general adjunct al companiei, fiind una dintre persoanele urmarite penal de catre DIICOT in dosarul gazelor ieftine pentru InterAgro. In cursul acestui an, Cindrea ar fi fost scos de sub urmarire penala Potrivit unor surse HotNews.ro, lui Virgil Metea i se imputa prejudicii de 160 de milioane de lei la nivelul companiei, cauzate de faptul ca ar fi fost vandut gaze ieftine fara respectarea legislatiei in vigoare, fapte constatate de Curtea de Conturi in 2016.Romgaz a anuntat oficial schimbarea de la conducerea companiei. "Motivele revocarii sunt: deficientele in actul de management, nerespectarea si nepunerea in aplicare a deciziilor unor autoritati de control si reglementare, dar si ale Consiliului de Administratie", se arata intr-un comunicat al companiei.Corin-Emil Cindrea va avea un mandat interimar de patru luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.Noul director general a fost una dintre persoanele urmarite penal de catre DIICOT in dosarul gazelor ieftine pentru InterAgro, insa in aceasta vara a fost scos de sub urmarire penala. Romgaz precizeaza ca, in data de 7.06.2017 - prin rechizitoriul nr. 146/ D.P. 2010, DIICOT a dispus clasarea cauzei referitoare la Corin Emil Cindrea.Demiterea lui Metea are loc la doar 7 luni dupa ce a primit un nou mandat de patru ani in functia de director general. Virgil Metea este director general al Romgaz din 2013.Emil Cindrea a fost director general adjunct pana in martie 2016, cand si-a dat demisia.Potrivit unor surse HotNews.ro, lui Virgil Metea i se imputa prejudicii de 160 de milioane de lei la nivelul companiei, cauzate de faptul ca ar fi fost vandut gaze ieftine fara respectarea legislatiei in vigoare, fapte constatate de Curtea de Conturi in 2016. Curtea de Conturi obliga Romgaz sa recupereze acest prejudiciu de 160 de milioane de lei.Una dintre constatarile Curtii de Conturi este ca societatea ar fi livrat in perioada 2013-2014 gaze naturale pe piata reglementata peste cantitatea pe care ar fi fost obligata sa o livreze, potrivit legislatiei. Pretul de livrare pe piata reglementata era mai mic decat cel de pe piata libera. Impotriva deciziei Curtii de Conturi, Romgaz a formulat contestatie, insa a fost respinsa. Ulterior, societatea a formulat actiune in contencios pentru anularea deciziei, se arata in rapoartele Romgaz. Conducerea societatii nu este de acord cu concluziile Curtii de Conturi si de aceea situatiile financiare ale companiei la 30 septembrie 2017 nu includ ajustari in legatura cu aceste aspecte, se arata in