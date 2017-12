Romgaz trebuie sa recupereze 244 milioane lei de la ANAF

Producatorul de gaze Romgaz are de recuperat 244 milioane de lei de la ANAF, aceasta suma reprezentand accize platite in perioada 2010-2016, dar care nu ar fi trebuit achitate. "Mentionam faptul ca S.N.G.N. ROMGAZ S.A a calculat, declarat si achitat accize aferente consumului tehnologic pentru perioada 2010- 2016 in valoare totala de 244 milioane lei si care figureaza in evidenta ANAF ca si creante fiscale, de recuperat de catre Societate", se arata intr-un comunicat al Romgaz.Potrivit acestuia, pe 18 decembrie 2017, Romgaz a primit raportul de inspectie fiscala de la Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, ca urmare a finalizarii inspectiei fiscale avand ca obiect accizele."Avand in vedere prevederile legale in vigoare, echipa de inspectie fiscala a concluzionat faptul ca in cazul consumului tehnologic de gaz natural utilizat de catre ROMGAZ pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a inmagazina, de a transporta si de a distribui gaze naturale, accizele nu devin exigibile", se precizeaza in comunicat."In notele explicative la situatiile financiare individuale interimare pentru perioadele de noua luni si trei luni incheiate la 30 septembrie 2017, am prezentat aceasta inspectie ca fiind o contingenta, rezultatul nefiind afectat la acel moment de posibilitatea solutionarii favorabile a inspectiei fiscale", se mai arata in comunicat.Romgaz va efectua demersuri in perioada urmatoare pentru recuperarea acestor sume sau compensarea cu alte obligatii fiscale.