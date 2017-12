Dupa o intarziere de cel putin patru ani, Transelectrica a reusit sa demareze licitatia pentru inlocuirea sistemului de dispecerizare

Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani nu trebuie sa fie mai mica de 19.000.000 lei sau echivalentul in valuta

Va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade ale contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare in valoare cumulata de minim 19.000.000 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte (se insumeaza valoarea produselor similare livrate, si nu valoarea contractelor la nivelul carora au fost livrate produsele, iar prin produse similare se intelege "produse hardware si software independente sau parte a unei platforme informatice".

EMS/ SCADA inseamna Sistemul de Management Energetic/Supraveghere-Control si Achizitii de Date, fiind implementat la Transelectrica din 2003 de catre firma Alstom Grid SAS (fosta AREVA). Durata normala de viata a unui astfel de sistem este de 10 ani, expirand, astfel, in 2013. Mai exact EMS/SCADA este sistemul informatic de conducere operativa a Sistemului Energetic National.In ceea ce priveste licitatia, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 18 ianuarie 2018. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 ianuarie 2018. Ofertele vor fi evaluate pana pe 13 februarie 2018.Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Durata contractului este de 38 de luni de la data atribuirii.HotNews.ro a arata in iunie 2016 ca sistemul se afla la limita de functionalitate, riscul aparitiei unei defectiuni majore fiind foarte ridicat in orice moment. Aceasta in conditiile in care este inclus in categoria infrastructurilor critice de importanta nationala, de buna sa functionare depinzand starea sistemului energetic national. Toate aceste aspecte sunt mentionate in documente ale Transelectrica, obtinute de HotNews.ro. Desi situatia era cunoscuta de mai multi ani, Transelectrica nu s-a grabit pentru inlocuirea sistemului cu altul modern si performant.Vechea conducere a Transelectrica, desi stia ca urmeaza sa expire durata de viata a EMS/SCADA, nu a luat masuri de inlocuire a acestuia, prin initierea unor proceduri chiar inainte de 2013. Aceasta in conditiile in care conducerea Transelectrica a decis ca trebuie inlocuit cu un alt sistem, devenind chiar proiect strategic pentru companie. Chiar asa strategic fiind, proiectul nu a fost pus in aplicare.In 2013, in urma unei actiuni de auditare a sistemului, conducerea companiei a decis sa nu se mai mearga pe varianta inlocuirii sistemului, ci pe reabilitarea celui actual, cu aceeasi firma care l-a implementat, Alstom Grid France, in urma unei proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare.Motivele invocate de companie erau ca reabilitarea este mai ieftina si mai rapida decat inlocuirea.Insa chiar daca a fost recunoscuta in 2013 urgenta unei masuri si chiar daca s-a decis varianta reabilitarii, nici pana acum nu fost finalizata acea procedura de cu firma Alstom Grid. Aceasta in conditiile in care dupa atribuirea contractului este nevoie de o procedura se separata, de data aceasta prin licitatie deschisa, pentru achizitionarea de de echipamente si software, care sa fie implementate de Alstom Grid, lucru care necesita timp.Procedura de inlocuirea totala a sistemului ar fi durat in circa 4 ani, la care s-ar fi adaugat inca 1-2 ani perioada de proba si functionare in paralel cu sistemul vechi. Daca procedura ar fi fost initiata in 2013 sau chiar mai devreme, fiind cunoscuta durata de viata a EMS/ SCADA, Transelectrica ar fi putut avea deja un sistem de dispecerizare nou si modern.Pentru mai multe amanunte, citeste