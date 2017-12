Transelectrica: Tariful pentru serviciile tehnologice de sistem a crescut cu 28%. Impactul asupra pretului final la consumatorul casnic va fi de 0,6%

Transelectrica informeaza investitorii ca a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prin care este aprobata cresterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem cu 2,67 lei/MWh (+28%), incepand cu luna ianuarie.Majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic, precizeaza Transelectrica, intr-un comunicat transmis bursei."Modificarea grilei tarifare Transelectrica a avut loc la nivelul tarifului pentru Serviciile tehnologice de sistem. Factorul principal care a stat la baza cresterii tarifului a fost reprezentat de reconsiderarea ipotezelor de pret aferente achizitionarii de catre Transelectrica a rezervelor de sistem de pe piata concurentiala, pentru functionarea sigura a Sistemului Electroenergetic National (SEN). Ipotezele de pret aferente pietei concurentiale reprezinta o componenta importanta in economia tarifului reglementat, avand in vedere ca achizitiile de pe piata concurentiala asigura cea mai mare parte din necesarul de servicii de sistem achizitionat de Transelectrica in exercitarea rolului de operator de sistem al SEN. Pe langa reconsiderarea ipotezelor de pret aferente achizitiei serviciilor de sistem pe piata concurentiala, noua valoare a tarifului reflecta si suplimentarea cantitatilor de rezerve de sistem pe combustibil alternativ stabilite conform HG 760/2017 privind aprobarea programului de iarna in domeniul energetic, ce urmeaza a fi achizitionate de Transelectrica in regim reglementat pe parcursul sezonului de iarna incepand cu luna ianuarie 2018", mai arata Transelectrica.