Consiliul Concurentei investigheaza posibila trucare a unor licitatii organizate de Transelectrica

Lucrarile au vizat mentenanta, modernizarea si retehnologizarea Retelei Electrice de Transport.Consiliul Concurentei arata ca a inceput investigatia pe baza unor informatii furnizate chiar de Transelectrica SA, care a sesizat un posibil comportament anticoncurential al companiilor ELM Electromontaj Cluj S.A, Energobit S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart S.A. si Energotech S.A., in cadrul a doua licitatii avand ca obiect "Retehnologizare a statiei 400/110/20kV Domnesti" si "Modernizare a statiei electrice 220/110kV Raureni".In cadrul celor 2 licitatii organizate de Transelectrica, ofertantul ce se clasase pe primul loc in urma derularii etapei de licitatie electronica a fost descalificat pentru ca nu a raspuns sau a raspuns incomplet la solicitarea autoritatii contractante, iar contractul a fost atribuit ofertantului clasat pe locul al doilea, la un pret mai mare, arata Consiliul Concurentei."Pornind de la aspectele sesizate de autoritatea contractanta, analizam toate licitatiile de atribuire a lucrarilor respective, fiind posibila o intelegere pentru impartirea contractelor. Este foarte important sa depistam si sa corectam disfunctionalitatile din domeniul achizitiilor publice, astfel incat, in final, sa avem o cheltuire eficienta a fondurilor publice", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.In cadrul acestei investigatii, in luna decembrie 2017, Autoritatea de Concurenta a efectuat inspectii inopinate la sediul companiilor, iar documentele ridicate in cadrul inspectiilor se afla in analiza Consiliului Concurentei, in cadrul procedurii specifice de investigatie. Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii concurentei.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de concurenta in cadrul programului de clementa pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale amenzilor.