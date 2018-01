Pretul petrolului a atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate

In plus, stocurile din Statele Unite au scazut peste asteptari, continuand tendinta consemnata in ultima perioada de cel mai mare consumator de petrol din lume. Stocurile de produse distilate si de benzina au crescut insa puternic, ca urmare a activitatilor intense ale rafinariilor, relateaza Reuters.Protestele anti-guvernamentale din Iran, declansate saptamana trecuta, au amplificat riscurile geopolitice luate in calcul de investitorii in petrol, chiar daca productia si exporturile celui de-al treilea mare producator din cadrul OPEC nu au fost afectate.Cotatia petrolului Brent, de referinta pe piata internationala, a atins joi un maxim de 68,27 dolari pe baril. Pretul titeiului de referinta pe piata americana a avansat pana la 62,21 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa luna mai 2015.