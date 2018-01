Scenariu de lucru: Mariana Gheorghe ar putea fi schimbata de la sefia OMV Petrom cu o reprezentanta a companiei petroliere britanice BP/ Seful OMV, Rainer Seele, s-a intalnit astazi cu premierul si cu presedintele

Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. De altfel, seful OMV a discutat azi cu premierul Tudose si presedintele Iohannis si a anuntat o " crestere a gradului de internationalizare a Petrom ". Situatia la sefia companiei e insa fluida si e posibila o schimbare de ultim moment, astfel incat Mariana Gheorghe sa ramana CEO.Mandatul Marianei Gheorghe expira in aprilie 2019.Marti dimineata, seful OMV, Rainer Seele, s-a intalnit cu premierul Mihai Tudose. La ora 12.00 a avut o intalnire si cu presedintele Klaus Iohannis.Reamintim ca in luna noiembrie au fost lansate atacuri foarte dure la adresa Marianei Gheorghe si companiei pe care o conduce de catre comisia parlamentara de ancheta a ANRE, condusa de deputatul PSD Iulian Iancu. De altfel, audierile din cadrul comisiei parlamentare de ancheta a ANRE au vizat mai mult activitatea OMV Petrom si mai putin pe cea a reglementatorului din energiei. Aceasta in conditiile in care scopul declarat al infiintarii comisiei a fost verificarea activitatii reglementatorului.