Seful OMV i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis o strategie de dezvoltare a companiei, care include o crestere a gradului de internationalizare a Petrom

Potrivit acestuia, directorul general al OMV a reliefat, totodata, nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ, care trebuie sa sustina performantele companiilor si dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil si competitiv.In ceea ce priveste parteneriatul dintre OMV-Petrom si Exxon-Mobile pentru exploatarea perimetrului Neptun Deep, acesta continua sa reprezinte un interes major, atat pentru statul roman, cat si pentru investitori.Presedintele Romaniei a reiterat importanta infrastructurii in domeniul energetic pentru cresterea securitatii energetice la nivel national si regional.In acest sens, stadiul lucrarilor la infrastructura de transport ofera perspective bune pentru asigurarea unei capacitati de transport functionale in momentul inceperii exploatarii resurselor din Marea Neagra.Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat convingerea ca OMV-Petrom va continua sa inregistreze rezultate deosebite in planul performantelor economice, prin expertiza si competentele romanesti in domeniul explorarii si exploatarii resurselor de gaze naturale si petrol.Intrevederea a constituit un bun prilej pentru a sublinia importanta unui dialog deschis intre OMV si statul roman, in vederea valorificarii potentialului pe care tara noastra il are in domeniul energetic, mai arata administratia prezidentiala.