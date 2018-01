OMV Petrom confirma informatia HotNews.ro: Consiliul de Supraveghere a schimbat-o pe Mariana Gheorghe din functia de director general/ Noul sef al OMV Petrom va fi pentru prima oara in istoria companiei un cetatean strain

Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmataDupa ce a condus compania timp de 12 ani, mandatul Marianei Gheorghe urma sa expire in 17 aprilie 2019.Numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, pana in data de 16 aprilie 2019. Christina Verchere a acceptat numirea si va prelua pozitia, in functie de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018. Christina Verchere a acceptat numirea dupa ce a lucrat peste 20 de ani pentru BP.Inainte de sedinta Consililului de Supraveghere de astazi, Mariana Gheorghe a renuntat la mandatul de Presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom SA. Renuntarea va deveni efectiva la momentul in care succesoarea va prelua functia, cel mai tarziu pe 20 mai 2018.HotNews.ro a aratat ca marti Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. De altfel, seful OMV a discutat azi cu premierul Tudose si presedintele Iohannis si a anuntat o "crestere a gradului de internationalizare a Petrom". Situatia la sefia companiei e insa fluida si e posibila o schimbare de ultim moment, astfel incat Mariana Gheorghe sa ramana CEO.Marti dimineata, seful OMV, Rainer Seele, s-a intalnit cu premierul Mihai Tudose. La ora 12.00 a avut o intalnire si cu presedintele Klaus Iohannis. Rainer Seele conduce compania austriaca din 2015. Pana atunci a fost Rainer presedinte al Camerei de comert Germania - Rusia presedintele Consiliului de Administratie al companiei germane Wintershall.Potrivit unui comunicat al OMV Petrom, in urmatoarele luni, Christina Verchere si Mariana Gheorghe vor lucra indeaproape pentru o tranzitie lina si pentru atingerea obiectivelor ambitioase ale companiei si a potentialului de crestere al acesteia."Christina Verchere este un lider de exceptie in domeniul de titei si gaze, cu o remarcabila intelegere a industriei. Suntem incantati ca se va alatura Grupului OMV ca CEO al celei mai importante subsidiare, OMV Petrom SA. Selectarea Christinei Verchere a avut loc dupa o evaluare complexa si detaliata a candidatilor externi si interni, condusa de Consiliul de Supraveghere. In ultimul deceniu, OMV Petrom a devenit o companie internationala competitiva si foarte profitabila sub conducerea Marianei Gheorghe. Ne exprimam recunostinta pentru performanta solida si leadership-ul Marianei Gheorghe, pe care aceasta le-a dovedit fata de OMV Petrom in ultimii 12 ani", a declarat Rainer Seele, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom."Dupa 12 ani extrem de intensi petrecuti la OMV Petrom, consider ca este momentul sa renunt la aceasta functie si ca Christina Verchere si o noua generatie de lideri sa continue constructia unei companii puternice. Sunt onorata ca am fost implicata in transformarea OMV Petrom si in dezvoltarea potentialului sau de crestere", a declarat Mariana Gheorghe, CEO si Presedinte al Directoratului OMV Petrom."OMV Petrom este o companie remarcabila, cu un potential imens, cu expertiza extinsa si angajati de prima clasa. Sunt incantata sa-mi asum aceasta responsabilitate si entuziasmata in ceea ce priveste mutarea la Bucuresti", a declarat la randul sau Christina Verchere.Christina Verchere si-a inceput cariera in 1993, dupa finalizarea studiilor in Economie la Universitate Aberdeen, Scotia si a lucrat peste 20 de ani la BP, una dintre cele mai mari companii de petrol si gaze, unde a detinut mai multe pozitii de conducere, in Marea Britanie, SUA si Canada. Incepand din 2014, a ocupat functia de Presedinte regional pentru Asia Pacific, in Jakarta, Indonesia. Inainte de a ajunge la BP, Christina Verchere a fost analist economic la Amoco UK Ltd.Reamintim ca in luna noiembrie au fost lansate atacuri foarte dure la adresa Marianei Gheorghe si companiei pe care o conduce de catre comisia parlamentara de ancheta a ANRE, condusa de deputatul PSD Iulian Iancu. De altfel, audierile din cadrul comisiei parlamentare de ancheta a ANRE au vizat mai mult activitatea OMV Petrom si mai putin pe cea a reglementatorului din energiei. Aceasta in conditiile in care scopul declarat al infiintarii comisiei a fost verificarea activitatii reglementatorului.