Ministerul Energiei a reusit sa impuna numirea unei foste casiere in functia de administrator la Rompetrol Rafinare

Actionarii Rompetrol Rafinare au aprobat luni revocarea lui Marius Mitrus din functia de membru in Consiliul de Administratie, in locul sau fiind numita Nicoleta Viorica Soisun. Aceasta a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a muncit pe functia de casiera la Casa de editura si presa "Realitatea Romaneasca". In prezent, este consilier in Secretariatul General al Guvernului. HotNews.ro a aratat inca de la inceputul lunii decembrie caMinisterul Energiei detine 44,7% din actiunile Rompetrol Rafinare, iar schimbarea s-a produs la propunerea sa.Nicoleta Soisun a fost numita pentru un mandat care expira trei luni mai tarziu, pe 30 aprilie 2018. Atunci expira mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie.Ministerul Energiei a mai incercat si in martie 2017 sa-l schimbe pe Marius Mitrus, insa in cele din urma si-a respins in AGA propria cerere de revocare. Acesta a acuzat actionarul minoritar al companiei, adica statul roman prin Ministerul Energiei, ca a fost pasiv, "fara capacitate de reactie in cazul deciziilor ce ii puteau afecta interesul". "Am reusit sa NU imi fac "prieteni" printre reprezentantii actionarului majoritar - KMG International, care s-au dovedit ca au o capacitate de "accesare" (pe cai oficiale) a structurilor statale, infinit mai mare decat a chiar reprezentatului Statului Roman", mai spune Marius Mitrus, printr-o postare pe Facebook. Acesta precizeaza ca in calitate de membru CA al Rompetrol a depus diligente continue pentru aducerea companiei in zona de legalitate, pentru cresterea activului net, care ajunsese mult sub jumatatea capitalului social. In tot acest timp, Ministerul Energiei nu s-ar fi implicat in nicio forma in aceasta problema.