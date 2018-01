EXCLUSIV Rainer Seele, seful OMV: Nu are sens si nu avem nici un interes ca Petrom sa coopereze cu Gazprom / Petrom trebuie sa treaca granitele / Avem o rezerva foarte mare de gaze naturale in proiectul Neptun din Marea Neagra, volumele care nu pot fi consumate de piata romaneasca vor fi exportate

Cele mai importante declaratii ale lui Rainer Seele:

Interviul integral:

Despre strategia Petrom si extinderea peste granite

Rainer Seele Foto: OMV

Despre investitiile Petrom in Romania

Despre proiectul Neptun din Marea Neagra

Rainer Seele Foto: OMV

Despre BRUA

Despre Mariana Gheorghe si Christina Verchere, noul CEO Petrom

Despre legislatia privind redeventele

Despre Rusia

Seful OMV a insistat asupra importantei proiectului Neptun din Marea Neagra, dezvoltat impreuna cu Exxon, si a spus ca se asteapta ca decizia finala privind investitia sa fie luata in acest an. Rainer Seele a vorbit despre necesitatea unui cadru fiscal stabil si a anuntat ca volumele de gaz extras ce nu pot fi absorbite de piata interna din Romania vor merge la export.Seele a mai spus in interviul pentru HotNews.ro ca "managementul Petrom plănuieşte investiţii mai mari în România în 2018, comparativ cu anul trecut", anuntand ca datele geologice arata ca "Avem o rezervă foarte mare de gaze naturale în proiectul Neptun din Marea Neagră.În primul rând, este strategia Petrom cea pe care i-am explicat-o preşedintelui. Petrom are două priorităţi. În primul rând, îşi doreşte să aibă pe mai departe un business sustenabil în România, deci prima noastră prioritate, a Petrom, este, desigur, dezvoltarea Proiectului Neptun. Iar cea de-a doua este o continuare a internaţionalizării Petrom, pentru că datele pe care le avem arată că realimentarea rezervelor şi baza lor a fost slabă în ultimii ani şi, dacă e să ne dorim să avem o rata de inlocuire a rezervelor mai mare, atunci Petrom trebuie să treacă graniţele.Managementul Petrom este cel care trebuie să facă această alegere. Petrom e deja un jucător activ pe piaţa din Kazahstan. Şi e la latitudinea managementului Petrom să decidă spre ce alte ţări şi-ar dori să se îndrepte. Noul CEO care vine în companie este un manager cu experienţă internaţională, care a crescut în compania de top BP. Şi dat fiind background-ul ei, cred că ea va decide in legatura cu oportunităţile din celelalte ţări împreună cu managementul ei.Binenţeles că Petrom este în Kazahstan şi automat caută oportunităţi acolo, indiferent dacă doreşte sau nu să îşi extinda afacerile de-acolo. Sunt discuţii şi în Bulgaria, dar acolo oportunităţile sunt limitate. Dar câtă vreme există oportunităţi, binenţeles că Petrom se va interesa de ele. Din punctul meu de vedere, nu există discuţii, în interiorul managementului Petrom, de a se muta în Rusia. N-ar avea niciun sens, dacă mă întrebaţi pe mine.Nu are sens si nu avem nici un interes ca Petrom sa coopereze cu Gazprom in Romania. OMV a definit clar unde si cum vrea sa cooperaze cu Gazprom, si Romania nu e pe harta.Aceasta a fost una dintre priorităţile lor, ale celor din managementul Petrom, la momentul la care au comunicat Consiliului de Supraveghere strategia lor. Tintesc un model integrat de business, iar asta înseamnă că, în cazul în care Petrom îşi va dezvolta partea de explorare şi extracţie (upstream) binenţeles că va căuta să-şi echilibreze portofoliul total - deci si in downstream (rafinare şi vânzare). Dacă există oportunităţi bune în piaţă, nu există limite pentru Petrom.Cifrele concrete vor fi făcute publice de managementul Petrom. Dar ce pot să vă spun este că managementul Petrom plănuieşte investiţii mai mari în România în 2018, comparativ cu anul trecut. Iar asta are de-a face şi cu faptul că Proiectul Neptun a ajuns deja la o anumită maturitate. Este nevoie de investiţii în plus dupa decizia finala privind investitia, astfel incat resursele uriase offshore ale Neptun sa poata fi dezvoltate.Avem, în Petrom, investiţii în desfăşurare în domeniul rafinării. Petrobrazi încă prezintă oportunităţi uriaşe pentru noi, avem de gând să continuăm investiţiile pe mai departe şi cred că ar trebui să păstrăm aceste oportunităţi drept o mare şansă pentru Petrom în viitor. Dar trebuie să vă corectez: cele mai mari investiţii nu sunt in offshore, ci in proiectele onshore existente.: Noul CEO care vine la Petrom, Christina Verchere, trebuie să decidă cum va dezvolta compania. Inainte de toate e important ca internationalizarea va avea loc prin intermediul unui venture upstream (explorare si productie). Astfel, Petrom isi va imbunatati rezervele pentru că trebuie să-şi refacă producţia la un nivel mai eficient.Aceeaşi poveste ca şi în cazul OMV, da.Nu vreau să exclud nimic în ceea ce priveşte managementul Petrom. Dar, din experienţa mea, în cariera mea din business vă pot spune că schimburile de acţiuni sunt mult, mult mai complexe, mai dificile şi consuma mai mult timp decât achiziţiile normale. Dacă ai limitări de cash - optezi pentru schimb, şi acesta a fost şi criteriul principal pentru OMV la acel moment. Dar nu e cazul Petrom. Dacă vă uitaţi pe bilanţul solid al Petrom, veţi vedea că în special când vine vorba de cash şi de lichiditate financiară, compania este foarte sănătoasă. Aş fi surprins să văd o astfel de mişcare.Trebuie să-l aşteptăm pe noul CEO care va pregati aceasta decizie. Ma astept ca Decizia Finala privind Investitia sa fie luata in cursul anului 2018. Dar asta depinde, de asemenea, de partenerul nostru Exxon, care este operatorul proiectului, care şi el trebuie să ia o decizie. Nu e o hotărâre pe care Petrom o ia de una singură. Trebuie să aşteptăm de la Exxon orizontul lor de timp şi când plănuiesc să obţină toate aprobările necesare. Suntem gata să ne urmăm partenerul Exxon.Da, e foarte important de mentionat, trebuie sa avem un cadru stabil şi de încredere. Investiţia pe care o facem în proiectul Neptun este calculată pentru decenii, ceea ce necesita un cadru stabil.: La acest momentul, geologia nu e o problema. Avem o rezervă foarte mare de gaze naturale în proiectul Neptun din Marea Neagră. Mai sunt şi puncte, în vecinătatea zăcământului descoperit care arată, de asemenea, foarte promiţător, deci putem vorbi de sustenabilitate când ne referim la rezultatele geologice pe care le avem pe masă. Deci, din acest punct de vedere, nu există îngrijorări în privinţa subteranului. Problemele pe care ni le punem au legătură, desigur, cu ce se întâmplă la suprafaţă în România, cand gazele sunt scoase la lumina zilei. Sunt volume mari care vor veni prin proiectul Neptun. Piata interna din Romania poate absorbi si consuma doar o parte mica a gazului produs. Prin urmare, vorbim de cadrul legislativ şi de opţiunile de export de care avem nevoie. Volumele care nu pot fi consumate de piata romaneasca vor fi exportate. Acesta este de asemenea in interesul economiei Romaniei, pentru ca va intari balanta comerciala a tarii. Aşadar, posibilitatea de a exporta este obligatorie.Nu. Ne bucurăm de întregul suport al Guvernului României. Nu există îngrijorări la momentul acesta. Dar cred că e cinstit să spunem de la bun început care este natura acestui proiect: Neptun e, in mod clar, si un proiect pentru exportul de gaze. I-am spus asta şi preşedintelui, când ne-am întâlnit: vom garanta mai mult decat suficient gaz pentru clientii romani. Deci nu vor exista, în viitor, pene pe piaţa românească de gaz.Acesta nu este un proiect de stat. Transgaz e mai mult decât dispusă să coopereze cu toţi producătorii din ţară. Nu doar Exxon şi Petrom, ci şi Romgaz are un interes ca infrastructura necesară să fie construită. Avem o foarte-foarte bună colaborare cu Transgaz. Ei sunt gata să facă investiţiile necesare.BRUA este o conductă de export şi am evidentiat deja că avem nevoie de opţiuni de export pentru producţia de gaz de la Neptun. BRUA este binenţeles importantă pentru proiectul nostru. Dă posibilitatea exportării gazului către Vest.Nici eu nu pot să vă ofer o imagine prea clară. Şi pentru mine sunt încă multe semne de întrebare. Ce trebuie să spunem este că e vorba de un proiect de conductă transfrontalieră. Nu depinde doar de Transgaz, care e gata să investească în infrastructura romaneasca. Si în Ungaria infrastructura trebuie sa fie disponibila astfel incat gazele de la Neptun sa nu fie blocate la graniţa cu Ungaria. Ce am învăţat din experienţa mea de afaceri este că fiecare ţară de tranzit are un interes în afacerea transportului de gaze naturale pe teritoriul său, iar acesta este un bun model de business. Sunt convins că şi Ungaria va fi un partener interesat şi că va investi în infrastructura necesară. Acesta este un proiect care dă Ungariei o mult mai mare importanţă ca placă turnantă în transportul gazului din estul în vestul Europei.In final, piata va decide. Vom evalua toate pieţele diferite. Momentan nu avem nicio preferinţă. Suntem acum în procesul de sondare oportunităţilor şi, dacă putem livra în termeni competitivi, atunci vom avea succes. La sfârşitul zilei, concurenţa va decide dacă vom livra sau nu gaz în diferitele pieţe.Nu pot să vă dau niciun fel de interpretare. Imi lipsesc si mie informaţii. Ce pot să spun este că încă de la bun început acest proiect de conductă a fost asumat drept un proiect de interes european. Aşadar, inclusiv Comisia Europeană trebuie să sprijine proiectul în cazul în care un stat membru sau altul încearcă să blocheze iniţiativele comune. Dacă este în interesul Europei, atunci Bruxelles-ul trebuie, la rândul său, să se implice pentru a sprijini activităţile investiţionale.Mariana Gheorghe a decis că în acest moment are un set diferit de priorităţi. I-am acceptat decizia si avem o intelegere cu Mariana Gheorghe in deplina armonie. Mariana Gheorghe a facut o impresionantă, excelentă muncă profesională pentru Petrom, la un nivel inalt de profesionalism. Compania pe care o vedem astăzi este rezultatul managementului ei de succes.În primul rând, din punct de vedere economic şi al solidităţii, Mariana Gheorghe lasa in urma o companie cu un bilanţ foarte-foarte-foarte puternic. Financiar vorbind, compania este extrem de sănătoasă. A reuşit să o facă mult mai eficientă decât era la momentul la care a preluat frâiele ca CEO al Petrom. Cultura organizaţională s-a schimbat în Petrom. S-a implicat în a schimba cultura corporaţiei, vorbim de unul dintre cele mai grele lucruri pe care trebuie să le facă un CEO. Iar ea a reuşit să impresioneze.Când mă gândesc la ce a făcut Mariana Gheorghe în mandatul ei, nu am nimic să-i reproşez. De asemenea, referitor la întrebarea pe care aţi pus-o, în legătură cu extinderea: in mandatele sale era nevoie de o altă strategie, iar ea s-a achitat perfect de îndatoririle sale.Cred că ar trebui să discutati cu Christina Verchere şi veti şti că am ales un foarte bun nou CEO pentru companie. Are o personalitate puternica si un background profesional cu o mare cunoastere a industriei. Are experienta la nivel internaţional, pentru ca a făcut carieră într-una dintre cele mai mari companii petroliere, BP. Christina Verchere înţelege în special dezvoltarea proiectelor gazeifiere. Este americancă, iar Exxon este cel mai important partener pe care îl avem în acest moment în România. Deci ea vorbeşte limbajul potrivit pentru a comunica cu partenerii noştri într-un astfel de proiect. Se potriveşte perfect cu cultura corporatista creată de Mariana Gheorghe. Sunt sigur ca toţi colegii din Petrom se vor bucura să lucreze cu noul CEO.In primul rând, nu eu am convins-o să plece, ci Petrom. Cum se traduce asta? Petrom e o companie atât de interesantă şi e un atat de atragator sa fii CEO al unei asemenea companii.Perioada scurtă a mandatului e doar o formalitate. Dat fiind cadrul legal pe care trebuie să îl respectăm, ca si Consiliul de Supraveghere, din punctul meu de vedere, e o formalitate. De aceea nu cred că perioada scurtă a mandatului e ceea ce a făcut-o să se decidă, ci compania, oamenii care lucrează aici şi, în special, ţara insasi. Mi-a spus că vrea, înainte să ia o decizie, să viziteze ţara, să vadă Bucureştiul. După vizită a fost atât de impresionată de România că s-a decis, nu doar în privinţa Petrom, ci şi în privinţa României.Trebuie să urmăm regulile, iar legea din România spune că membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să ia decizia. Am început un proces profesionist de recrutare. Procedura cere selectarea unui CEO cu spirit antreprenorial, cu aptitudinile şi competenţele necesare. Cristina Verchere indeplineste toate aceste cereri. Dacă îţi place o ţară, dacă îţi place România pe cât de mult mi-a spus ea că îi place, ai un interes în a învăţa limba şi în a vorbi cu oamenii in limba lor. Trebuie să-i acordăm timp. Şi veţi vedea, într-o bună zi, că veţi putea să-i luaţi un interviu in limba romana.Da, este echitabil. Am avut un dialog foarte-foarte constructiv cu autorităţile, cu Guvernul. După cum am mentionat deja, avem întregul lor suport pentru a dezvolta exploatările de gaze naturale. Dar acum e nevoie ca ele să fie bătute în cuie.În primul rând, trebuie să aşteptăm şi să vedem ce se va întâmpla cu situaţia parlamentară. In acest moment avem anumite semne de întrebare după ce premierul a demisionat. Trebuie să aşteptăm şi să vedem ce urmează. Bineinţeles, avem nevoie de o confirmare, caci ne dorim să luăm o decizie finală de investiţie în cursul lui 2018. Avem nevoie de certitudini din partea guvernului român, dar cred că e prea devreme să vă dau o idee despre cum va arăta asta.Dar ne-am descurcat cu Petrom, nu-i aşa? Si am facut-o in ciuda a ceea ce dvs. numiti instabilitate. I-aş spune, mai degrabă, schimbare, pentru că ţara, de fapt, nu a fost instabila. Tara, economia s-au dezvoltat excelent. Dati-mi voie sa spun asta: pe langa faptul ca e nevoie de stabilitate politica, dezvoltarea tarii a fost una foarte buna. Si evolutia Petrom a fost una foarte buna. Peste toate acestea exista un punct de stabilitate în ţara dvs, preşedintele Klaus Iohannis. A fost acolo mereu, este presedintele tarii de cand sunt eu la OMV. Acesta este şi motivul pentru care, în afara dialogului intens cu Guvernul, ţinem legătura şi discutăm şi cu preşedintele României.E o mare plăcere pentru mine că preşedintele vorbeşte cu mine germană, vorbeşte în limba mea maternă. Il vizitez ca oaspete, si este un compliment când presedintele vorbeste cu mine in limba mea. Preşedintele vorbeşte o germană perfectă, fara accent.Nu. Noi pretuim Petrom ca pe o fiica, si nu împarţim Petrom. Vorbind despre Romania si Petrom, nu avem nici un interes sa cooperam cu Gazprom in ce priveste actionariatul sau activitatile de business. Când am discutat cu Gazprom despre schimbul de active cu OMV au fost zvonuri în presa românească ca Petrom ar putea fi inclus în discuţiile noastre. Vreau sa fie clar: nu am discutat niciodată despre o colaborare cu Gazprom în România şi nu avem deloc vreun interes să facem asta.Nu are deloc sens. Am definit clar unde şi cum ne-ar plăcea să cooperăm cu Gazprom, iar România nu este pe acea hartă.Respectăm, desigur, întotdeauna şi pe de-a-ntregul sancţiunile impuse de Uniunea Europeană asupra Rusiei. În acest cadru, OMV a reuşit să-şi intensifice colaborarea cu Gazprom. În decembrie anul trecut am încheiat tranzacţia prin care am cumpărat acţiunile pe care compania germană Uniper le avea într-o exploatare de gaze din Rusia. Vom vedea limitări? Da, desigur. Poate nu la adresa OMV sau la adresa companiilor germane din energie, dar pentru însăşi industria energetică, da.Ce pot vedea, şi acum vă vorbesc în calitatea de preşedinte al Camerei de Comerţ Germano-Ruse, primim un feed-back clar de la membrii noştri: critică vehement sancţiunile. Oportunităţile de afaceri şi balanta comerciala dintre Germania sau Austria şi Rusia au fost dramatic reduse. Membrii Camerei imi spun că afacerile rusesti se muta din ce in ce mai mult spre Asia, in special spre China. Şi cu cât mai mult vor rămâne în vigoare aceste sancţiuni, Europa pierde afaceri in favoarea altor competitori.Politicienii spun adesea ca sunt mai ingrijorati de securitate decat de impactul negativ asupra economiei. Ced că industria trebuie să accepte că politicienii ţin cont de foarte importantul aspect al securităţii. E un conflict în imediata noastră vecinătate, în Ucraina, chiar la poarta Europei. Totusi, cred ca si politicienii - aşa cum şi noi o facem în industria noastră - trebuie să cântărească şi să vadă dacă aceste sancţiuni chiar îşi ating scopul. Până acum, mi-e clar doar că vor să vadă un progres în privinţa implementării tratatului de la Minsk. E nevoie de doi pentru un tango. Criticăm mereu Rusia, dar cred că nu ne confruntăm cu o situaţie în alb şi negru, şi Ucraina ar trebui să-şi intensifice eforturile de a implementa acordul de la Minsk. Iar dacă asta se va întâmpla, atunci şi politicienii ar trebui să transmită un semnal că răsplătesc progresul, că îndeplinirea acestui pas este motivul pentru care reduc sancţiunile. Desigur, asta dacă există un progres real în acest domeniu. Dacă nu se întâmplă una ca asta, sancţiunile vor rămâne în picioare.