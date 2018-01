Transgaz a aprobat asocierea cu spaniolii de la Reganosa pentru a participa la privatizarea DESFA, transportatorul de gaze din Grecia

In data de 26 iunie 2017, Fondul elen pentru dezvoltarea activelor a transmis partilor interesate invitatia la depunerea unei scrisori de manifestare a interesului pentru achizitia unei participatii de 66% in cadrul DESFA. In acest scop, Transgaz si GRTgaz SA au incheiat in luna august un acord privind participarea comuna la achizitia participatiei, insa nu a fost calificata mai departe.Avand in vedere interesul strategic al Transgaz in regiunea de sud-est a Europei, compania a continuat negocierile privind formarea unui consortiu in vederea participarii in etapa a doua a procesului de privatizare a DESFA, se arata intr-un document al Transgaz.Pe 22 septembrie, Fondul elen a anuntat calificarea in etapa a doua a procedurii de achizitie, pe de o parte, a Regasificadora del Noroeste S.A. si, pe de alta parte, a unui consortiu format din Snam S.p.A/Enagas Internacional S.L.U/Fluxys S.A/N.V. Nederlandse Gasunie.In acest context, Transgaz a demarat negocierile cu operatorul de transport spaniol Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa) si a semnat un acord de confidentialitate pentru a accesa, in conditiile stabilite de fondul elen, anumite informatii despre activele DESFA. De asemenea, cele doua companii au incheiat un memorandum de intelegere pentru stabilirea unor principii generale legate de analiza oportunitatii depunerii unei oferte angajante, se mai arata in documentul Transgaz.Avand in vedere prevederile invitatiei la depunerea scrisorii de manifestare a interesului pentru achizitia participatiei de 66% in cadrul DESFA, liderul consortiului va putea fi exclusiv operatorul de transport spaniol. Consortiul va putea cuprinde si alti investitori. Detaliile referitoare la cota-parte aferenta fiecarui investitor, mecanismul de finantare, modalitatea concreta de functionare a consortiului ulterior privatizarii DESFA vor fi stabilite prin negociere de catre parti.Actionarii Transgaz il mandateaza pe Ion Sterian, director general, sa negocieze si sa semneze documentele aferente asocierii. Intreaga responsabilitate privind incadrarea operatiunii in normele legale aplicabile si in prevederile bugetare aprobate, privind negocierea si semnarea documentelor aferente asocierii, privind organizarea si functionarea asocierii astfel incat sa nu se produca prejudicii companiei si statului roman, apartine conducerii executive si administrative a Transgaz.